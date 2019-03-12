Пустое забалтывание. США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил НСН, что претензии Госдепа к «Роснефти» могут ни к чему не привести.

США обвинили «Роснефть» в помощи режиму Николаса Мадуро в Венесуэле. Компания «Роснефть», игнорируя американские санкции, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвинивший российских бизнесменов в помощи режиму действующего президента республики Николаса Мадуро. Глава Госдепа также назвал Россию и Кубу виновными в возникновении кризиса в Венесуэле.

Последует ли за такими заявлениями госсекретаря США санкции против российской нефтяной компании, в эфире НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков (слушайте аудио).