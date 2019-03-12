Пустое забалтывание. США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой

США обвинили «Роснефть» в помощи режиму Николаса Мадуро в Венесуэле. Компания «Роснефть», игнорируя американские санкции, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвинивший российских бизнесменов в помощи режиму действующего президента республики Николаса Мадуро. Глава Госдепа также назвал Россию и Кубу виновными в возникновении кризиса в Венесуэле.
Последует ли за такими заявлениями госсекретаря США санкции против российской нефтяной компании, в эфире НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков (слушайте аудио).
«Необязательно. Может быть, они как раз и будут постоянно говорить, что они недовольны, что они против этого, что они не приемлют и так далее. Как, например, происходит в отношении российских газовых проектов в Европе. Здесь тоже это может долго продолжаться, и они могут говорить, что недовольны “Роснефтью” и так далее. При этом сценарии могут быть разные, и санкции, и постоянное забалтывание этой темы», — рассказал аналитик.
Отметим, что накануне Минфин США внес в санкционный список банк «Еврофинанс Моснарбанк», который связан с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Банку грозит заморозка активов, до которых смогут добраться США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам проводить какие-либо операции с этой финансово-кредитной организацией