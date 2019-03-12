Вторник
12 марта
USD 66.08
EUR 74.29
В мире

Пустое забалтывание. США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой

12 Марта 2019 в 09:12
Пустое забалтывание. США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил НСН, что претензии Госдепа к «Роснефти» могут ни к чему не привести.

США обвинили «Роснефть» в помощи режиму Николаса Мадуро в Венесуэле. Компания «Роснефть», игнорируя американские санкции, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвинивший российских бизнесменов в помощи режиму действующего президента республики Николаса Мадуро. Глава Госдепа также назвал Россию и Кубу виновными в возникновении кризиса в Венесуэле.

Последует ли за такими заявлениями госсекретаря США санкции против российской нефтяной компании, в эфире НСН рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков (слушайте аудио).

Новости за ночь: Порошенко обозвал украинцев «негодяями» и сбежал

«Необязательно. Может быть, они как раз и будут постоянно говорить, что они недовольны, что они против этого, что они не приемлют и так далее. Как, например, происходит в отношении российских газовых проектов в Европе. Здесь тоже это может долго продолжаться, и они  могут говорить, что недовольны “Роснефтью” и так далее. При этом сценарии могут быть разные, и санкции, и постоянное забалтывание этой темы», — рассказал аналитик.

Отметим, что накануне Минфин США внес в санкционный список банк «Еврофинанс Моснарбанк», который связан с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Банку грозит заморозка активов, до которых смогут добраться США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам проводить какие-либо операции с этой финансово-кредитной организацией
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.