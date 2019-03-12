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Госдеп США обиделся на «Роснефть» за Венесуэлу

12 Марта 2019 в 08:33
Госдеп США обиделся на «Роснефть» за Венесуэлу

Глава Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео обвинил «Роснефть» в нарушении санкций Вашингтона против Венесуэлы. Также он заявил, что глава российской компании Игорь Сечин «продолжает спасать режим», передает Ura.ru.

По словам Помпео, Роснефть покупает чёрное золото у венесуэльской государственной компании PDVSA в обход ограничений, введённых США.

В свою очередь, как отмечает RT, президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон и венесуэльскую оппозицию в желании развязать нефтяную войну.

Тем временем, власти Венесуэлы объявили об аресте двух подозреваемых в саботаже на ГЭС имени Симона Боливара, который привёл к масштабному блэкауту в стране, пишет «Свободная пресса».

Электричество в Венесуэле отключилось еще 7 марта. До сих пор оно не подано в 20 из 23 штатов. Президент страны Николас Мадуро обвинил в произошедшем США, которые, по его словам, устроили кибератаку.

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