Политолог прокомментировал санкции против российского банка

Минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список банк «Еврофинанс Моснарбанк», который связан с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Банку грозит заморозка активов, до которых смогут добраться США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам проводить какие-либо операции с этой финансово-кредитной организацией, сообщает РИА ФАН.

По мнению профессора МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, «этот сюжет пока все-таки напрямую связан с Венесуэлой, а не с Россией. Американцы последовательно отсекают от Мадуро его активы».

Согласно последним данным ЦБ РФ, по состоянию на 6 апреля 2018 года министерство экономики, финансов и госбанков Венесуэлы (через Фонд национального развития) владело почти 50% акций банка, более 25% активов контролировали российские «Газпромбанк» и «ВТБ».

Банк исторически ориентирован на обслуживание экспортно-импортных операций между Россией и зарубежными странами. Банк предлагает все основные услуги и операции для корпоративных и частных клиентов, включая расчетное обслуживание и кредитование российских внешнеторговых предприятий. Сеть обслуживания включает в себя отделения и представительства в городах: Москва, Пекин, Каракас.

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.

