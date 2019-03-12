Новости за ночь: Порошенко обозвал украинцев «негодяями» и сбежал

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В сети появилось фото Петра Порошенко, который спешно покидающего митинг в Житомире. Накануне стало известно, что представители партии «Национальный корпус» пришли на митинг действующего главы государства. Они выкрикивали слова «позор» и «пошел вон». Кроме того, участники акции принесли с собой плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. В ответ президент страны обозвал митингующих «негодяями», а затем спешно покинул мероприятие. Между тем, 9 марта представителям партии «Национальный корпус» удалось сорвать выступление Петра Порошенко в Черкассах. Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Компания «Роснефть», игнорируя американские санкции, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвинивший российских бизнесменов в помощи режиму действующего президента республики Николаса Мадуро. Он также назвал Россию и Кубу виновными в возникновению кризиса в Венесуэле.

«Роснефть» является крупнейшим российским и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэлу. Глава компании Игорь Сечин считает социально-политический кризис в стране «временным явлением». Добавим, долг венесуэльской PDVSA перед «Роснефтью» сократился в четвертом квартале на $800 млн, до $2,3 млрд, и выплаты в январе—феврале «идут в графике».

После крушения пассажирского самолета в Эфиопии Федеральное управление гражданской авиации США выдвинуло к компании Boeing требование. Авиационные власти Соединенных Штатов потребовали от корпорации до апреля этого года усовершенствовать систему управления полетом самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9. При этом ведомство сочло лайнеры пригодными для полетов.

Напомним, Boeing, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился утром 10 марта. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет. Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение недалеко от Джакарты, тогда погибли 189 человек.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич после того как разбил телефон своего фаната.

В отделении полиции уточнили, что инцидент произошел после того, как поклонник сфотографировал бойца около отеля. Известный своим взрывным характером Макгрегор разбил телефон и унес с собой. Спортсмену предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве. Во Флориде боец проводит подготовку к возвращению на ринг под эгидой UFC.