Главные версии крушения Boeing 737 в Эфиопии

Эксперты в эфире НСН предположили, почему самолеты Boeing 737 MAX с интервалом в пять месяцев потерпели крушение и чем это обернется для авиакомпании.

ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, представил новую версию крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. По их словам, причиной крушения самолета послужило столкновение с птицей или другим посторонним предметом. В результате чего вышел из строя датчик «угла атаки», что привело к активации системы коррекции маневрирования. Официального подтверждения этой версии пока не было.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич назвал в качестве возможной причины крушения особенности системы управления Boeing 737.

«Boeing 737 очень старый, хотя он модифицируется. У них есть несколько родимых пятен, в частности система управления не электродистанционная, как у всех последних самолетов, есть особенности управления - включение автопилота и выключение. Если на борту по каким-то причинам возникает нервозность: плохие погодные условия, усталость экипажа, нехватка времени, минимум топлива и так далее - тогда экипаж просто делает ошибки. Это присуще системе управления этого самолета», - пояснил собеседник в эфире НСН.

После трагедии несколько стран Евросоюза, а также Турция, Малайзия, Индия, Австралия, Сингапур, Китай, Вьетнам, Оман временно отказались от эксплуатации самолётов Boeing 737 MAX. Россия также закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отметил в эфире НСН, что запреты, скорее всего, отрицательно повлияют на судьбу компании-производителя самолетов.

«Речь идет о том, что Boeing может потерпеть такие убытки, которые, может быть, на плаву его не сдержат, потому что у него есть мощный конкурент Airbus, где политика самолетостроения несколько отличается. Boeing взял политику на то, чтобы конкурента своего перегнать. Это чрезмерное стремление Boeing делать самолет, который заменит человека и не даст ему возможности вмешаться, что приводит к тому, что, за два случая погибло 340 человек», — отметил авиаэксперт.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии 10 марта вскоре после взлета. В результате трагедии погибли 157 человек, включая троих россиян. Менее чем за полгода до этой катастрофы Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение рядом с Джакартой. Самолет компании Lion Air упал спустя 13 минут после взлета. В результате погибли 189 человек.