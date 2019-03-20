Авиаэксперт: Россия встала в один ряд с Африкой по уровню безопасности

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН назвал причины роста авиакатастроф в России.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), жертвами авиакатастроф в России в 2018 году стали 128 человек ,что в 2,5 раза превысило этот показатель за 2017 год. В прошлом году в стране зафиксировано 42 происшествия в авиации, в том числе 22 катастрофы. В опубликованном докладе МАК отмечается, что 75% происшествий обусловлены человеческим фактором.

В 2018 году Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье, тогда погиб 71 человек. По данным комиссии, причиной катастрофы стала ошибка экипажа. По мнению экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, эту трагедию можно было предотвратить. Авиакатастрофа поставила Россию на один уровень с Африкой по безопасности полетов, заявил эксперт.

«Произошла крупная катастрофа в 2018 году, где погибло сразу более 70 человек. Эту катастрофу можно было бы предотвратить при соответствующей подготовке экипажа и соответствующем обслуживании самолета, поддержании его взлетной годности. Этого не было сделано, поэтому произошла эта трагедия, что поставило нас по уровню безопасности на 1 миллион полетов на уровень Африки. За прошлый год у нас на миллион полетов показатель погибших составляет около 4, тогда как большинства цивилизованных стран имеет этот показатель меньше единицы – 0,6-07. Многие страны вообще не имеют ни одной катастрофы, ни одной жертвы. Цифры, опубликованные МАК, вызывают беспокойство, заставляют регулирующие гражданскую авиацию государственные органы предпринять какие-то меры, чтобы не было повторений авиакатастроф», - пояснил авиаэксперт НСН.

Смирнов раскритиковал работу Комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения. Заслуженный пилот СССР отметил, что безопасность полетов в первую очередь зависит от подготовки экипажа и исправности всех систем самолета.

«У нас существует комиссия при президенте по вопросам развития АОН, но нет по всей авиации. Работа комиссии отличилась только тем, что с ее созданием каждый год количество тяжелых происшествий в авиации общего назначения увеличивается и увеличивается, как и количество жертв. Авиация - такой вид деятельности, где абсолютно нельзя успокаиваться ни на минуту, ни на день, потому что каждую секунду меняются метеоусловия. Самолет - рабочее место пилота на скорости 1 тысяча км/ч на высоте 10-12 километров, все меняется мгновенно. Каждый полет должен сопровождаться высоким уровнем подготовки экипажа и соответствующей инженерно-технической подготовкой всех систем этого летательного аппарата», - заключил Смирнов.