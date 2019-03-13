Boeing 737 MAX: Летать нельзя отказаться

Авиаэксперты в эфире НСН рассуждают, можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.

Сразу несколько стран Евросоюза, а также Индия, Турция, Малайзия, Австралия, Сингапур, Китай, Вьетнам, Оман временно запретили эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX. Аналогичное решение приняла и российская авиакомпания S7, в парке которой также есть эта модель воздушного судна.

Ранее российский МИД предупредил о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов этих самолетов.

Причиной запрета эксплуатации стало крушение лайнера в Эфиопии.10 марта погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

Менее чем за полгода до этого разбился лайнер аналогичной модели, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

«Boeing 737 очень старый, хотя он модифицируется. У них есть несколько родимых пятен, в частности система управления не электродистанционная, как у всех последних самолетов, есть особенности управления - включение автопилота и выключение. Если на борту по каким-то причинам возникает нервозность: плохие погодные условия, усталость экипажа, нехватка времени, минимум топлива и так далее - тогда экипаж просто делает ошибки. Это присуще системе управления этого самолета», - пояснил Лукашевич.Тем не менее, говорить о ненадежности самолета Boeing 737 Max 8 пока не стоит, заявил в эфире

«Две катастрофы за шесть месяцев – сигнал тревожный. Для нового самолета это, конечно, не очень хорошо, то есть это, вообще, совсем плохо. Но причин говорить о ненадежности пока нет, потому что, может быть, такое трагическое совпадение», — рассказал эксперт.

Добавим, пожалуй только США по прежнему не намерены запрещать у себя полеты Boeing 737 MAX. Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации страны, уточнив, что нужно просто модернизировать некоторые системы лайнеры.

Между тем, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает целесообразным приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в Америке и намерен провести слушания с целью установить причины авиакатастрофы в Эфиопии.

В руководстве американской компании-производителя самолетов Boeing 737 MAX заявили, что по-прежнему уверены в полной пригодности этих пассажирских лайнеров, несмотря на две катастрофы.