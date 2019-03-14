Boeing на грани катастрофы

Авиаэксперты в эфире НСН рассказали о слабых местах Boeing 737 MAX 8 и признали, что компания-производитель может понести колоссальные убытки.

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до особого распоряжения.

В Штатах их эксплуатируют авиакомпании American Airlines и Southwest Airlines, MAX 9 – United Airlines.

При этом Штаты стали практически последним государством, которой держалось до последнего. После двух авиакатастроф с участием этого самолета (в Индонезии и Эфиопии) многие страны ввели временный запрет на эксплуатацию этой модели.

Это почти все страны Евросоюза, Австралия, Сингапур, Казахстан. Кроме того запретили полеты таких самолетов над своей территорией Китай, Турция, Малайзия, Канада, Грузия.

заявил в эфире, что запреты на эксплуатацию Boeing 737 Max могут весьма негативно сказаться на судьбе компании.

«Речь идет о том, что Boeing может потерпеть такие убытки, которые, может быть, на плаву его не сдержат, потому что у него есть мощный конкурент Airbus, где политика самолетостроения несколько отличается. Boeing взял политику на то, чтобы конкурента своего перегнать. Это чрезмерное стремление Boeing делать самолет, который заменит человека и не даст ему возможности вмешаться, что приводит к тому, что, за два случая погибло 340 человек», — рассказал авиаэксперт.

Корпорация будет обязана модернизировать систему управления самолетами MCAS и изменить руководство по обучению пилотов. В Boeing уже пообещали в ближайшее время установить на всех пассажирских 737 MAX новое программное обеспечение.

в интервьюназвал систему управления слабым местом Boeing 737.

«Boeing 737 очень старый, хотя он модифицируется. Наверное, это самый массовый самолет гражданской мировой авиации на сегодня. У них есть несколько родимых пятен, в частности система управления не электродистанционная, как у всех последних самолетов, есть особенности управления - включение автопилота и выключение. Более того, у них была проблема с системой установки угла атаки, стабилизатора, она была отчасти исправлена на каких-то самолетах, на каких-то – нет», - пояснил Лукашевич.

Тем временем акции Boeing на бирже продолжают падать. По мнению трейдеров, репутацию этих моделей уже не спасти и на компанию могут лечь все расходы, которые понесли авиаперевозчики в связи с инцидентом. А это несколько сотен миллионов долларов.