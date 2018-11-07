Среда
07 ноября
USD 65.99
EUR 75.32
В мире

Политический «тяни-толкай». Американист об итогах промежуточных выборов США

7 Ноября 2018 в 10:02
Политический «тяни-толкай». Американист об итогах промежуточных выборов США
Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что значит для лидера США предварительная победа республиканцев в Сенате и демократов в Палате представителей Конгресса.

По предварительным итогам промежуточных выборов, прошедших в США 6 ноября, республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом, а демократы, скорее всего, выиграют большинство в Палате представителей. Такие прогнозы представляет CNN. Президент США Дональд Трамп уже поблагодарил всех за «потрясающий успех» на прошедшем голосовании.

По словам кандидата политических наук, американиста Дмитрия Евстафьева, в промежуточных выборах президенту-республиканцу не удалось укрепить свои позиции, а только сохранить их (слушайте аудио).

Бесполезный шантаж. США готовы ввести новые санкции против РФ
«Для Трампа это плюс, потому что превалирующие полномочия во внешней политике имеет Сенат, а республиканцы там сохранили большинство. Трамп, во всяком случае, не потерял те возможности проведения внешней политики, которые у него были. Надежды на то, что Трамп укрепит свои позиции, не оправдались. Я думаю, что будет продолжаться тот “тяни-толкай”, который у нас был. Я не думаю, что Трампу в принципе станет легче, особенно с учетом того, что контроль над Палатой представителей он, в общем-то, потерял. Вопрос только в другом — нам с этого ни тепло, ни холодно», — отметил американист.

Напомним, что от результатов промежуточных выборов США может зависеть следующая волна санкций в отношении России. Накануне официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что администрация Трампа проинформировала Конгресс об отсутствии у США доказательств выполнения Россией закона о нераспространении химического оружия. Теперь, по словам Науэрт, в соответствии с этим законом США намерены ввести второй пакет ограничительных мер, связанных с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Руководитель пресс-службы Госдепа добавила, что новые санкции в отношении России будут обсуждаться с Конгрессом.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.