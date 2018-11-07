Политический «тяни-толкай». Американист об итогах промежуточных выборов США

По предварительным итогам промежуточных выборов, прошедших в США 6 ноября, республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом, а демократы, скорее всего, выиграют большинство в Палате представителей. Такие прогнозы представляет CNN. Президент США Дональд Трамп уже поблагодарил всех за «потрясающий успех» на прошедшем голосовании.
По словам кандидата политических наук, американиста Дмитрия Евстафьева, в промежуточных выборах президенту-республиканцу не удалось укрепить свои позиции, а только сохранить их (слушайте аудио).
Напомним, что от результатов промежуточных выборов США может зависеть следующая волна санкций в отношении России. Накануне официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что администрация Трампа проинформировала Конгресс об отсутствии у США доказательств выполнения Россией закона о нераспространении химического оружия. Теперь, по словам Науэрт, в соответствии с этим законом США намерены ввести второй пакет ограничительных мер, связанных с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Руководитель пресс-службы Госдепа добавила, что новые санкции в отношении России будут обсуждаться с Конгрессом.