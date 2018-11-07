Политический «тяни-толкай». Американист об итогах промежуточных выборов США

Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, что значит для лидера США предварительная победа республиканцев в Сенате и демократов в Палате представителей Конгресса.

По предварительным итогам промежуточных выборов, прошедших в США 6 ноября, республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом, а демократы, скорее всего, выиграют большинство в Палате представителей. Такие прогнозы представляет CNN. Президент США Дональд Трамп уже поблагодарил всех за «потрясающий успех» на прошедшем голосовании.

По словам кандидата политических наук, американиста Дмитрия Евстафьева, в промежуточных выборах президенту-республиканцу не удалось укрепить свои позиции, а только сохранить их (слушайте аудио).