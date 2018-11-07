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Трамп назвал прошедшие в США выборы «потрясающим успехом»

7 Ноября 2018 в 08:29
Трамп назвал прошедшие в США выборы «потрясающим успехом»
Американский президент Дональд Трамп оценил предварительные итоги промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября.

«Потрясающий успех. Спасибо всем!», — написал президент США в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации президента США довольны предварительными итогами выборов, передает RT.

Напомним, по имеющимся на момент написания результатам, демократы лидируют по выборам в Палату представителей Конгресса США, а республиканцы, скорее всего, удержат большинство в Сенате.

Ранее стало известно о планах США ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипаля». Эксперты рассказали НСН о бесполезности ограничительных мер со стороны Вашингтона.
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