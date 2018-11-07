Трамп назвал прошедшие в США выборы «потрясающим успехом»

«Потрясающий успех. Спасибо всем!», — написал президент США в Twitter.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации президента США довольны предварительными итогами выборов, передает RT.
Напомним, по имеющимся на момент написания результатам, демократы лидируют по выборам в Палату представителей Конгресса США, а республиканцы, скорее всего, удержат большинство в Сенате.
Ранее стало известно о планах США ввести второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипаля». Эксперты рассказали НСН о бесполезности ограничительных мер со стороны Вашингтона.