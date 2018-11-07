Бесполезный шантаж. США готовы ввести новые санкции против РФ

Госдеп напомнил Конгрессу, что Москва не дала никаких гарантий о неприменении химоружия.

США планируют ввести второй пакет санкций против России из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это произойдёт, поскольку Вашингтон до сих пор не получил никаких гарантий выполнения Москвой договора о нераспространении биологического и химического оружия, который был подписан в 1991 году. Госдеп проинформировал об этом Конгресс США во вторник, 6 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе, распространённом официальным представителем внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Хизер Науэрт, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН не нашёл никакого результата от действия санкций.

«Изначально идеология санкций была рассчитана на то, что Россия сделает нечто такое, что хотят от нее США, будет себя вести не так, как ведёт, а как кажется правильным другой стране. С точки зрения международного права, это выглядит достаточно странно и абсурдно, потому что если это не опирается на нормы международного права, это выглядит исключительно как шантаж и давление. Как показала практика четырех лет, это не имеет никакого результата», - подчеркнул сенатор.

В то же времяв эфиреи вовсе заметил , что санкции США начинают негативно влиять на американскую экономику. По его словам, это позволяет сделать вывод, что новые ограничительные меры будут приниматься с более чётким пониманием пределов.

«На мой взгляд, новые санкционные планы США разнятся с точки зрения своих масштабов. То, что было анонсировано совсем недавно, несмотря на такую жёсткую риторику, выглядит несколько мягче, чем некоторые предыдущие планы. Я имею в виду запрет на приобретение российского долга и ограничения в финансовой сфере. Эти планы идут значительно дальше, чем те ограничения в банковском секторе, которые были обозначены в последнее время Госдепартаментом. Санкционные меры начинают сказываться и на самой американской экономике и финансовых рынках, поэтому дальнейшая эскалация санкций будет более выверенная, аккуратная, адресная и с пониманием определенных пределов», - заключил в эфире НСН Лисоволик.

Напомним, первый пакет санкций против России по делу об отравлении Скрипалей вступил в силу 27 августа. Тогда же Вашингтон потребовал от Москвы допуск инспекций на химические объекты и гарантии о дальнейшем неприменении химического оружия. Вторая волна ограничительных мер подразумевает снижение дипотношений и сокращение торговых связей.

4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в Солсбери без сознания. Их доставили в больницу, после чего специалисты выяснили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Страны Запада винят в произошедшем Россию.