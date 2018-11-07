Госдеп США заявил о новых санкциях против России из-за «дела Скрипаля»

Соединенные Штаты намерены ввести второй пакет санкций в отношении России из-за дела об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Во вторник, 6 ноября Госдеп США проинформировал Конгресс о том, что у Вашингтона нет доказательств выполнения Россией условий, указанных в законе о нераспространении химического и биологического оружия от 1991 года, что, в свою очередь, означает применение очередных ограничительных мер против Москвы. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, сообщаетНапомним, что первый пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипаля» вступил в силу 27 августа текущего года. Тогда США призвали Россию предоставить «надежные заверения» о неприменении химического оружия, а также допустить инспекции на химические объекты. Вторая волна санкций предусматривает существенное сокращение торговых связей и понижение дипломатических отношений.