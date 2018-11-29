Победа административного ресурса. Грузия выбрала нового президента

Большую часть голосов во втором туре выборов получила независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

На выборах президента Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили. После обработки 99,7% бюллетеней она набрала 59,56% голосов. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии. Второй кандидат Григол Вашадзе заручился поддержкой 40,44% избирателей. Всего за Зурабишвили проголосовали свыше 1,14 миллионов человек, а за Вашадзе – 778 тысяч человек. Как уточнили в ЦИК, предварительная явка составляет 56,23%. В эту цифру не входит число граждан, которые голосовали за пределами страны.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН предполагал, что именно Зурабишвили победит, так как против Вашадзе решили голосовать даже те, кто на выборы раньше не ходил.

«Люди откладывают в сторону обиду и разочарование по отношению к правящей группировке “Мечты” и намерены сейчас голосовать против Саакашвили и его сообщников. Это дает базу думать, что Зурабишвили должна победить. Пусть не с очень большим перевесом, но должна сейчас победить ставленника Саакашвили (Вашадзе представляет партию, которую основали в период президентства Михаила Саакашвили – примечание НСН)», - отметил политолог.

В то же время, по мнению Петра Мамрадзе, победа на выборах принадлежит не Зурабишвили, а административному ресурсу.

«Во втором туре больше шансов у административно-финансового ресурса. Не у Зурабишвили, которая неприятна большей части народа, а у ресурса. “Мечта”, правящая группировка (имеется в виду партия «Грузинская мечта – примечание НСН), вложила колоссальный финансово-административный ресурс в это дело, поддерживая так называемого независимого кандидата Зурабишвили. У неё финансирование в четыре раза больше, чем у Вашадзе», - подчеркнул Мамрадзе.

По версии политолога, если бы победил Вашадзе, он сделал бы всё, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 28 октября. Тогда определиться с тем, кто станет президентом, не удалось, поскольку ни один из кандидатов не набрал свыше 50% голосов. Во второй тур прошли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, которые на первом этапе получили 38,6% и 37,75% голосов соответственно.