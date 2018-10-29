Политолог констатировал крах правящей партии Грузии

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН заявил, что судьба президентского кресла повисла подвопросом.

Никто из кандидатов на пост президента Грузии не смог набрать более 50% голосов. Из-за этого главу страны предстоит выбрать во втором туре. В него прошла независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которая заручилась поддержкой 38,6% избирателей после обработки 98,25% голосов, а также оппозиционер Григол Вашадзе, набравший 37,75%. Как подчеркнули в Центризбиркоме, на данный момент подсчитали данные с 3629 участков из 3705, сообщают РИА Новости.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН констатировал крах правящей партии.

«“Мечта”, правящая группировка (имеется в виду партия «Грузинская мечта – примечание НСН), вложила колоссальный финансово-административный ресурс в это дело, поддерживая так называемого независимого кандидата Зурабишвили. У неё финансирование в четыре раза больше, чем у Вашадзе. Когда ходишь по Тбилиси или едешь по Грузии, складывается впечатление, что выбирают только Зурабишвили. И на этом фоне она с трудом на какие-то проценты обошла Вашадзе. Это полный крах. Когда врачи грузинские, другие бюджетные организации как бы по своей воле перечисляли огромные суммы в пользу Зурабишвили, ясно было, что это толстосумы делают. Всё это сработало негативно. И вот результат: вместо победы в первом туре, теперь надо сидеть и гадать, что будет», - отметил политолог.

По словам Петра Мамрадзе, судьба президентского кресла до сих пор остаётся неясной.

«Во втором туре больше шансов у административно-финансового ресурса. Не у Зурабишвили, которая неприятна большей части народа, а у ресурса. С другой стороны, сейчас могут объединиться разные силы, те же “Европейская Грузия” (партия в Грузии – примечание НСН) заявили, что будут поддерживать во втором туре Вашадзе. Так что всё повисло под вопросом», - заключил в эфире НСН Мамрадзе.

Напомним, выборы президента в Грузии в 2018 году – это последние выборы главы государства путём прямого всенародного голосования. В рамках проводимой в стране конституционной реформы, государство переходит к парламентской республике. Это означает, что в 2023 году нового главу Грузии выберет парламент и представители регионов.