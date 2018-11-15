Политолог: Противники «садиста» Саакашвили в Грузии обеспечат победу Зурабишвили

Глава грузинского Института стратегии и управления рассказал в эфире НСН, почему граждане Грузии поддержали петиции об объявлении преступным режима Михаила Саакашвили.

Более 300 тысяч граждан Грузии поддержали петицию об объявлении преступным режима бывшего президента Михаила Саакашвили. Сбор подписей был инициирован парламентским «Альянсом патриотов». Вице-спикер парламента от этой партии Ирма Инашвили призвала главную прокуратуру республики учесть результат голосования и довести дело против верхушки того режима до суда.

Инашвили, в частности, настаивает, что Саакашвили и его ближайшие приспешники совершали военные преступления во время войны с Россией в 2008 году. Она также считает необходимым признать преступным всё «Единое национальное движение», основанное бывшим президентом.

Кроме того, вице-спикер призвала граждан Грузии голосовать во втором туре президентских выборов 28 ноября за Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», чтобы не допустить победы Григола Вашадзе от националистов.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН отметил, что нынешние власти сами виноваты в плохих результатах первого тура выборов.

«Альянс патриотов» давно в эту точку бьёт, но это только политическая оценка. По законодательству Грузии нельзя осудить режим. Можно и нужно расследовать и осудить тех лиц, которые совершили конкретные преступления. В этом плане новое руководство сделало смехотворно мало. Несколько громких арестов, на бежавшего Саакашвили завели уголовное дело, даже судили заочно, и всё. Это раз в 100 меньше, чем следовало ожидать в плане восстановления справедливости. На народ это очень подействовало. В итоге правящая партия «Грузинская мечта» провалилась в первом туре выборов со своими колоссальными административными и финансовыми ресурсами. Её кандидат Саломе Зурабишвили лишь на 0,9% опередила главного конкурента Григола Вашадзе от оппозиционного объединения «Сила в единстве», отметил эксперт.

Пётр Мамрадзе также считает, что, несмотря на недовольство правящей партии, большинство избирателей проголосуют за кандидата от «Грузинской мечты», чтобы не допустить во власть ставленника Саакашвили.

«Многие из тех, кто стоял на улице и выступал против садистского режима Саакашвили, не дожидаясь призыва со стороны «Мечты» решили поддержать Зурабишвили. У Вашадзе уже есть фракция в парламенте, если он станет президентом, то, как беспрекословный исполнитель воли Саакашвили, будет постоянно пытаться дестабилизировать политическую ситуацию в Грузии. Это принесет серьёзный экономический ущерб. Я встречался со многими людьми, в том числе, политиками, которые ругают правящую партию, однако признают, что выбор Вашадзе гораздо хуже. По их мнению, нельзя допускать, чтобы человек Саакашвили стал президентом, несмотря на то, что полномочия главы государства серьёзно урезаны после перехода Грузии на парламентскую систему. Потому, что в данном случае имеет значение символический политический смысл», - подчеркнул собеседник НСН.

Между тем, назначение второго тура выборов на 28 ноября стало ещё одним поводом для усиления противостояния власти и оппозиции в Грузии. Это день приходится на среду и в самой республики его объявили выходным. Однако за рубежом в этом плане ничего не изменится, поэтому ЦИК Грузии приняло решение позволить представителям диаспоры голосовать в странах пребывания до полуночи. В Грузии избирательные участники закроются традиционно в 8 часов вечера. По результатам первого тура 28 октября Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а Вашадзе - 37,74%. Причём проживающие за рубежом граждане Грузии поддержали именно оппозиционного кандидата.