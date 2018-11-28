Политолог: Грузия объединилась против садистского режима Саакашвили

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в беседе с НСН предсказал поражение ставленнику бывшего президента страны.

В Грузии проходит второй тур выборов президента. В стране открылись более 3,7 тысяч избирательных участков. На пост главы государства претендует бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григорий Вашадзе, представляющий оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, По результатам первого тура, прошедшего 28 октября, Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а Вашадзе - 37,74%.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал в эфире НСН, как протест против режима Саакашвили может перевесить разочарование населения правлением «Грузинской мечты», что, в свою очередь, позволит Зурабишвили одержать победу (слушайте аудио).