Политолог: Грузия объединилась против садистского режима Саакашвили

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в беседе с НСН предсказал поражение ставленнику бывшего президента страны.
В Грузии проходит второй тур выборов президента. В стране открылись более 3,7 тысяч избирательных участков. На пост главы государства претендует бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григорий Вашадзе, представляющий оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, По результатам первого тура, прошедшего 28 октября, Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а Вашадзе - 37,74%.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе рассказал в эфире НСН, как протест против режима Саакашвили может перевесить разочарование населения правлением «Грузинской мечты», что, в свою очередь, позволит Зурабишвили одержать победу (слушайте аудио).
«Ситуация очень динамичная. Похоже на то, что произошла спонтанная мобилизация среди населения, среди тех, кто вообще не пошел голосовать в первом туре, а таких более половины избирателей, среди тех, кто пошел и перечеркнул обоих кандидатов, выражая протест против “Мечты”, которая не оправдала надежд выборщиков за эти 6 лет. Несколько дней назад был огромный митинг, организованный “Альянсом патриотов”, куда пришло более сотни тысяч людей. Там говорят, что надо уже забыть обо всем, кроме того, что нельзя допускать садистский режим Саакашвили к таким должностям, как президент Грузии, даже несмотря на усеченные функции в парламентской системе. Этого нельзя допустить, потому что это антигосударственная сила, которая может принести большой вред. Люди откладывают в сторону обиду и разочарование по отношению к правящей группировке “Мечты” и намерены сейчас голосовать против Саакашвили и его сообщников. Это дает базу думать, что Зурабишвили должна победить. Пусть не с очень большим перевесом, но должна сейчас победить ставленника Саакашвили», — пояснил политолог.
Ранее более 300 тысяч граждан Грузии поддержали
петицию об объявлении преступным режима бывшего президента Михаила Саакашвили, в том числе «Единое национальное движение». Сбор подписей был инициирован парламентским «Альянсом патриотов». Вице-спикер парламента от этой партии Ирма Инашвили призвала главную прокуратуру республики учесть результат голосования и довести дело против верхушки того режима до суда.