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Не настолько в шоке. В РАН усомнились в реальности санкций ЕС против Украины

8 Ноября 2018 в 10:09
Не настолько в шоке. В РАН усомнились в реальности санкций ЕС против Украины
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН рассказал НСН, как в ЕС политические цели опережают демократические ценности.

Европейские сенаторы пребывают в шоке от происходящего на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne после переговоров во французском сенате. По словам парламентария, европейские коллеги были шокированы рассказами об избиении журналистов на Украине. При этом депутат допустил введение Европой санкций «против тех, кто душит свободу слова».

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил в эфире НСН, что до санкций дело не дойдет (слушайте аудио).

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«Европейский союз, при всём, так сказать, ужасе [ситуации] на Украине со свободой слова и с демократическими свободами, не пойдет на какое-то ужесточение каких-то санкций против Украины по политическим причинам. Конкретные политические цели, связанные с вопросами урегулирования ситуации на Донбассе, с вопросами статуса Крыма, идут впереди благородных демократических общеевропейских ценностей. Поэтому, на мой взгляд, пожурить они могут, но наказывать по полной программе не будут», — предположил Воронов.

Напомним, что 1 ноября Россия ввела санкции в отношении Украины. Ограничительные меры затронули 400 физических и юридических лиц. В Кремле назвали эти действия «зеркальным ответом Украине». В Евросоюзе назвали российские санкции «необоснованными».
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