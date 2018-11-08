Не настолько в шоке. В РАН усомнились в реальности санкций ЕС против Украины

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН рассказал НСН, как в ЕС политические цели опережают демократические ценности.

Европейские сенаторы пребывают в шоке от происходящего на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne после переговоров во французском сенате. По словам парламентария, европейские коллеги были шокированы рассказами об избиении журналистов на Украине. При этом депутат допустил введение Европой санкций «против тех, кто душит свободу слова».

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил в эфире НСН, что до санкций дело не дойдет (слушайте аудио).