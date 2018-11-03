В ЕС не увидели оснований для российских санкций против Киева

Санкции, введенные Россией в отношении украинских физических и юридических лиц, «необоснованны». Такое заявление сделали в представительстве Евросоюза в Киеве.

Там также призвали к поиску шагов, которые позволили бы избежать обострения ситуации в стране.

Россия 1 ноября ввела санкции в отношении Киева. Постановление о применяемых к Украине специальных экономических мерах подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Санкции затронут 400физических и юридических лиц. В Кремле назвали эти действия «зеркальным ответом Украине», пишут RT.

Добавим, что в санкционном списке оказались глава МВД Украины Арсен Аваков, бывшие премьер-министры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый и старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Но в списке нет самого Петра Порошенко. Как сообщила НСН со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «традиционно президенты не включаются в санкционные списки».