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Депутат Рады «шокировал» Европу рассказами об Украине

8 Ноября 2018 в 08:07
Депутат Рады «шокировал» Европу рассказами об Украине

Европейские сенаторы пребывают в шоке от происходящего на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne по итогам переговоров во французском сенате.

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Парламентарий подчеркнул, что такая позиция ЕС связана с избиением украинских журналистов. При этом депутат допустил введение Европой санкций «против тех, кто душит свободу слова», сообщает RT.

Стоит отметить, что в последнее время на Украине участились случаи притеснения журналистов. Как напоминает РЕН ТВ, в октября этого года украинский парламент предложил ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина» за «пропаганду государства-агрессора».

Ранее Вадим Рабинович в эфире НСН посетовал на отказ украинских властей праздновать 75-летие освобождение Киева от фашистов. 

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