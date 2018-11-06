Депутат Рады посетовал на отказ Украины праздновать освобождение Киева

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал НСН, почему празднование освобождения страны от фашистов «не в чести» на Украине.

75 лет назад Красная армия с третьей попытки освободила Киев от более чем двухлетней немецкой оккупации. Этого удалось добиться силами 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина в результате форсирования Днепра и захвата Букринского плацдарма. Освобождение украинской столицы от фашистской оккупации считается важнейшим успехом в Великой Отечественной войне, так как после этого стратегия немцев и союзных им армий на Восточном фронте переформатировалась из наступательной в преимущественно оборонительную.

Однако, на Украине сегодня такую важную дату не отмечают, по крайней мере, на государственном уровне. Об этом НСН рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.