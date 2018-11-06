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Депутат Рады посетовал на отказ Украины праздновать освобождение Киева

6 Ноября 2018 в 13:18
Депутат Рады посетовал на отказ Украины праздновать освобождение Киева

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал НСН, почему празднование освобождения страны от фашистов «не в чести» на Украине.

75 лет назад Красная армия с третьей попытки освободила Киев от более чем двухлетней немецкой оккупации. Этого удалось добиться силами 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина в результате форсирования Днепра и захвата Букринского плацдарма. Освобождение украинской столицы от фашистской оккупации считается важнейшим успехом в Великой Отечественной войне, так как после этого стратегия немцев и союзных им армий на Восточном фронте переформатировалась из наступательной в преимущественно оборонительную.

Однако, на Украине сегодня такую важную дату не отмечают, по крайней мере, на государственном уровне. Об этом НСН рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.  

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«Мы всегда собираемся с ребятами, делаем, как и положено с ветеранами, немножко фронтовые [мероприятия]. Общегосударственные мероприятия не проводятся, потому что сегодня, к сожалению, не в чести в Украине те, кто освобождали свою страну от фашизма. Будем с этим бороться. Поверьте мне, все умные люди знают, кто такие герои, кто такие враги, кто стрелял в спину бойцам Красной армии, а кто защищал свою родину. Поэтому все встанет на свои места», — сказал депутат Рады.

Рабинович добавил, что накануне выступал в Сенате Франции, где рассказывал о том, что происходит в настоящее время на Украине, в том числе касательно возрождения фашизма.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине! Героям слава!». По его словам, страна находится на недостойном этих слов уровне, а «патриотизм» украинских властей, скандирующих этот лозунг, подлежит сомнению. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин увидел в высказываниях Рабиновича сионистский заговор. 
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