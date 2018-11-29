На Украине потребовали отставки главы МВФ в случае выдачи денег Порошенко

Международный валютный фонд после 10 декабря обсудит вопрос предоставления помощи Украине. Об этом рассказала глава МВФ Кристин Лагард после телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, пишут «РИА Новости». По словам главы МВФ, украинский президент рассказал ей об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год, и сейчас эту информацию изучают специалисты фонда. «Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени», — добавила Лагард.
Если Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь, Лагард следует подавать в отставку, заявил в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.
«Если Лагард на себя такую смелость берет, то она должна подать в отставку. Россия и другие страны, Китай и так далее, должны сделать заявления по поводу ее действий. Деньги МВФ не имеет права давать, а если это будет сделано, то будет сделано незаконно. Тогда зачем нам нужен такой МВФ? Лагард тогда должна уйти в отставку, потому что это преступные действия», — заявил политолог.
По его словам, МВФ не может выдавать деньги государству, в котором было введено военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.
Отметим, что по словам президента Порошенко, в ходе разговора с Лагард «было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ». Об этом глава Украина написал в Twitter. Собеседник НСН посчитал само решение о введении военного положения антиконституционным. По его словам, оно было принято в условиях «ура-патриотизма»
«Это было сделано кланово-олигархической группой, незаконно захватившей власть в Украине. Они хотят сохранить себя при власти и используют международные институты в своих корыстных целях для усиления собственной диктатуры», — сказал экс-советник Кучмы.
Еще одной причиной, почему МВФ не должен выделять помощь Украине, Соскин назвал предстоящие в 2019 году выборы президента и в Верховную раду.
«Страна находится на пороге президентских выборов, и осенью 2019 года будут выборы в Верховный совет Украины, высший законодательный орган. Как может межгосударственная международная структура давать деньги определенному политическому сегменту, который захватил власть на Украине и который сегодня не имеет электоральной поддержки? Значит, они финансируют фактически диктаторский режим, который начал в стране преследовать инакомыслящих, высказывающих иные точки зрения, чем представители бандократии во главе с Порошенко», —резюмировал собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН удивился, что МВФ собирается выделить Украине деньги, когда там введено военное положение. В то же время сенатор не стал связывать возможное решение МВФ с инцидентом в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее сначала провокацией, а потом пограничным инцидентом.