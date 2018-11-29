На Украине потребовали отставки главы МВФ в случае выдачи денег Порошенко

Экс-советник президента Украины рассказал НСН, почему Международный валютный фонд не должен помогать стране.

Международный валютный фонд после 10 декабря обсудит вопрос предоставления помощи Украине. Об этом рассказала глава МВФ Кристин Лагард после телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, пишут «РИА Новости». По словам главы МВФ, украинский президент рассказал ей об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год, и сейчас эту информацию изучают специалисты фонда. «Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени», — добавила Лагард.

Если Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь, Лагард следует подавать в отставку, заявил в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

«Если Лагард на себя такую смелость берет, то она должна подать в отставку. Россия и другие страны, Китай и так далее, должны сделать заявления по поводу ее действий. Деньги МВФ не имеет права давать, а если это будет сделано, то будет сделано незаконно. Тогда зачем нам нужен такой МВФ? Лагард тогда должна уйти в отставку, потому что это преступные действия», — заявил политолог.

По его словам, МВФ не может выдавать деньги государству, в котором было введено военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.