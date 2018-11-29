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На Украине потребовали отставки главы МВФ в случае выдачи денег Порошенко

29 Ноября 2018 в 13:13
На Украине потребовали отставки главы МВФ в случае выдачи денег Порошенко
Экс-советник президента Украины рассказал НСН, почему Международный валютный фонд не должен помогать стране.

Международный валютный фонд после 10 декабря обсудит вопрос предоставления помощи Украине. Об этом рассказала глава МВФ Кристин Лагард после телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, пишут «РИА Новости». По словам главы МВФ, украинский президент рассказал ей об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год, и  сейчас эту информацию изучают специалисты фонда. «Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени», — добавила Лагард.

Если Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь, Лагард следует подавать в отставку, заявил в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин.

«Если Лагард на себя такую смелость берет, то она должна подать в отставку. Россия и другие страны, Китай и так далее, должны сделать заявления по поводу ее действий. Деньги МВФ не имеет права давать, а если это будет сделано, то будет сделано незаконно. Тогда зачем нам нужен такой МВФ? Лагард тогда должна уйти в отставку, потому что это преступные действия», — заявил политолог.

По его словам, МВФ не может выдавать деньги государству, в котором было введено военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.

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«Как МВФ может давать деньги государству, которое ввело военное положение? Это полная неадекватность. Фактически, введена временная военная диктатура под предлогом того, что якобы было боевое столкновение пограничных подразделений двух стран. Как можно давать деньги государству, где ограничены права и свободы людей, где прерываются товарно-денежные отношения? Если МВФ сейчас даст деньги, это значит, что он финансирует одну из воюющих стран, причем еще нет решения международного сообщества, ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других организаций, как протекал данный военный инцидент, кто начал его кто отдал приказ украинским кораблям идти под Керченский мост», — возмутился Соскин.

Отметим, что по словам президента Порошенко, в ходе разговора с Лагард «было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ». Об этом глава Украина написал в Twitter. Собеседник НСН посчитал само решение о введении военного положения антиконституционным. По его словам, оно было принято в условиях «ура-патриотизма»

«Это было сделано кланово-олигархической группой, незаконно захватившей власть в Украине. Они хотят сохранить себя при власти и используют международные институты в своих корыстных целях для усиления собственной диктатуры», — сказал экс-советник Кучмы.

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Еще одной причиной, почему МВФ не должен выделять помощь Украине, Соскин назвал предстоящие в 2019 году выборы президента и в Верховную раду.

«Страна находится на пороге президентских выборов, и осенью 2019 года будут выборы в Верховный совет Украины, высший законодательный орган. Как может межгосударственная международная структура давать деньги определенному политическому сегменту, который захватил власть на Украине и который сегодня не имеет электоральной поддержки? Значит, они финансируют фактически диктаторский режим, который начал в стране преследовать инакомыслящих, высказывающих иные точки зрения, чем представители бандократии во главе  с Порошенко», —резюмировал собеседник НСН.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН удивился, что МВФ собирается выделить Украине деньги, когда там введено военное положение. В то же время сенатор не стал связывать возможное решение МВФ с инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее сначала провокацией, а потом пограничным инцидентом.

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