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Сенатор не стал связывать помощь МВФ Украине с провокацией в Керченском проливе

29 Ноября 2018 в 10:02
Сенатор не стал связывать помощь МВФ Украине с провокацией в Керченском проливе

Первый зампред комитета СФ РФ по международным делам в эфире НСН удивился выделению средств Киеву в то время, как страна находится в военном положении.

Международный валютный фонд после 10 декабря обсудит вопрос предоставления помощи Украине. Об этом рассказала глава МВФ Кристин Лагард после телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Сообщение было опубликовано на сайте организации. Как уточнила Лагард, процесс завершится в скором времени.

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Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН удивился, что МВФ собирается выделить Украине деньги, когда там введено военное положение (слушайте аудио).

«Всё глубже и глубже Украина погружается в долги перед МВФ, за которые рано или поздно, как сказал вчера наш президент, Украине придётся платить. Поскольку ничего не развивается, а всё приходит в полный упадок, начиная от промышленности, заканчивая сельским хозяйством, непонятно, чем это закончится. Второй момент – странно, что когда страна вводит военное положение, ей дают деньги. Обычно МВФ избегает подобных случаев. Но вы знаете, кто стоит за МВФ, кто руководит ими. Тут главные – США, западные страны. Поэтому, я думаю, что ничего случайного здесь нет. Но напрямую связывать, что это плата за провокацию, я бы не стал», - подчеркнул Джабаров.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ. Инцидент произошёл в Керченском проливе. Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее сначала провокацией, а потом пограничным инцидентом.

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