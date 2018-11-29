РАН: Украина хотела сорвать встречу Путина и Трампа

Эксперт центра исследования проблем безопасности в эфире НСН заявил, что инцидент в Керченском проливе станет катализатором новых антироссийских санкций.

Вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» в Аргентине 1 декабря Дональд Трамп решит, изучив все детали инцидента в Керченском проливе. Напомним, что в ночь на 26 ноября Погранслужба ФСБ России после многочисленных предупреждений задержали три украинских корабля, зашедших без разрешения в территориальные воды нашей страны. По словам главы Белого дома, важно понимать, предупреждали ли корабли ВМС Украины о своем проходе в Азовское море или нет. Трамп добавил, что раньше такая система работала и что ему этот инцидент «не нравится».

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал НСН, что целью инцидента в Керченском проливе был саботаж встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состоятся на саммите G20.

«Украина изрядно подпортила информационный фон для саммита Трампа и Путина, хотя изначально цель была радикальная – саботаж этой встречи. Но даже, если бы не было этого кейса, вряд ли можно было бы поменять траекторию развития российско-американских отношений. Не думаю, что в Аргентине будут прорывы. Наоборот дело в Керченском проливе будет катализатором для нового витка санкций», - считает политолог.

Пока Трамп «думает» о произошедшем в Керченском проливе, президент России Владимир Путин заявил, что инцидент - это провокация украинских властей, в частности, действующим президентом Украины Петром Порошенко, в преддверии выборов. Действующий глава Украины находится на пятой строчке рейтинга, у него есть шансы не войти даже во второй тур, а потому Порошенко старается обострить ситуацию и создать для конкурентов «непреодолимые препятствия», отметил Путин.

«Порошенко пытается установить военную диктатуру, использовать военное положение, чтобы отстрочить выборы, понимая, что шансов на победу нет. Но вряд ли он сможет увеличить свой рейтинг. Сейчас комик Зелинский пользуется большей поддержкой, чем глава государства. Так что нужно приготовиться к возможным будущим инцидентам, чтобы военное положение постоянно пролонгировать. И эта позиция выгодна США, как инструмент сдерживания России», - предположил Константин Блохин.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается. Она намечена на 17:30 (время московское) 1 декабря. По информации, источников РИА Новости, знакомых с графиком участия в саммите главы российского государства, на нее отведено два часа. В Белом доме еще 27 ноября подтвердили, что встреча лидеров двух сверхдержав состоится. «Иной информацией от американских визави не поступало», — заметил Дмитрий Песков.

«На встрече Путина и Трампа, как мне кажется, будут затрагиваться два главных вопроса. Первый – это выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Возможно, Трамп объявит об этом! И будет затронут вопрос Украины, хотя Америке не нужно решения именно этой проблемы. Если все же нас спровоцируют и Россия втянется в конфликт, то США тоже проиграет. Запад заинтересован в растягивание во времени этой украинской проблемы. Нужна заноза, которая бы постоянно мешала концентрироваться на решение проблемы. Двойственная политика: провоцировать, но не решать», - заявил в интервью НСН Константин Блохин.

Президент Владимир Путин меж тем заявил, что надеется переговорить с американским президентом на G20 в Аргентине. Глава государства отметил, что США нужно отказаться от политики односторонних, политически мотивированных, незаконных, с точки зрения международного права, мер и искать точки соприкосновения.