Новости за ночь: Ракетный эсминец США демонстративно приблизился к Владивостоку

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Ракетный эсминец США демонстративно прошёл мимо российской военной базы

Эсминец США McCampbell приблизился к заливу Петра Великого, где расположена база Тихоокеанского флота РФ. Такой шаг был предпринят, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России» и «подержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». Об этом сообщает представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр. По её словам проход вблизи залива не направлен против РФ или других стран. Напомним, залив Петра Великого омывает остров Русский во Владивостоке.

Американские самолёты столкнулись во время дозаправки

Американские военные самолёты разбились у берегов Токио. Инцидент произошёл в 02:00 по местному времени в 200 милях от побережья Ивакуни. Самолёт-дозаправщик KC-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 столкнулись во время дозаправки в воздухе. Оба воздушных судна вылетели с базы Ивакуни. Всего на борту находились семь человек. В настоящий момент проходит поисково-спасательная операция, в которой принимают участие и японские самолёты. Одного члена экипажа удалось спасти, сообщает ABC News.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко предложил обменять арестованных во время провокации моряков на себя. Он подчеркнул, что готов отправиться в тюрьму России ради освобождения соотечественников. Воронченко также рассказал, как «у него разрывается сердце», когда он видит арестованных моряков. Напомним, 25 ноября украинские корабли нарушили границу РФ. Российским пограничникам пришлось их задержать, позже суд арестовал всех членов экипажей судов, сообщает RT.

Прилепин рассказал, почему отказался от боевых действий в Донбассе

Писатель Захар Прилепин заявил, что перестал быть военным, поскольку не хочет воевать за капитализм и интересы большого бизнеса. Он подчеркнул, что сначала самопровозглашённая ДНР была территорией свободы, где было много музыки, поэзии, пространства для жеста. Теперь же, по словам Прилепина, ситуация изменилась. В то же время писатель остался куратором батальона и продолжает помогать народу, пишет RTV4.