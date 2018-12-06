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Эсминец США «покусился» на базу Тихоокеанского флота РФ

6 Декабря 2018 в 08:16
Эсминец США «покусился» на базу Тихоокеанского флота РФ

Ракетный эсминец ВМС США McCampbell демонстративно прошел вблизи главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке. Американский военный корабль замечен рядом с заливом Петра Великого — самого большого в Японском море.

Представитель военно-морских сил США заявила, что этот проход был осуществлён с целью бросить вызов «чрезмерным морским притязаниям России», также для поддержания свободы навигации, передает ТАСС. По словам представителя ВМС, Соединённые Штат Америки хотят показать, что «будут выполнять полеты, направлять корабли и проводить операции везде, где это разрешено международным правом». Правда, она подчеркнула, что данный шаг не нацелен против России и «не связан с текущими событиями», отмечает RT.

Американский военный корабль осуществил подобный демонстративный проход впервые с 1987 года, когда еще не было прекращено противостояние с СССР.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН ранее предположил, что разведывательные полеты ВВС США у российских границ могли стать поводом для отмены встречи Путина и Трампа.


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