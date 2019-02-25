Эксперт: США не готовы к мирному договору с КНДР

Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Ханое могут договориться о завершении Корейской войны. Как сообщает южнокорейское агентство «Ренхап», об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем. Речь идет о заключении мирного договора, который формально завершит Корейскую войну.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил НСН, что такие прогнозы скорее являются пожеланиями, нежели фактическими возможностями.
«Америка еще не готова к заключению мирного договора. Может быть, они сделают заявление о том, что прекращают состояние войны, но не готовы к подписанию мирного договора. Со стороны США пока никакого разговора о мирном договоре нет. Какие-то намеки в прошлом году были о том, что они покончат с состоянием войны. Но, учитывая, что накануне отлета Трампа [в Ханой] со стороны американского госсекретаря прозвучало, что США продолжат давление на Северную Корею, какое подписание мирного договора может быть в условиях, когда американцы сохраняют огромный набор санкций против Северной Кореи? Это, скорее, пожелание, но не факт», — отметил востоковед.
В любом случае, мирный договор не может быть заключен только между Северной Кореей и Соединенными Штатами Америки, добавил Евгений Ким.
«Еще есть Южная Корея, которая также является участником этой войны, и Китайская Народная Республика. Мне кажется, что мирный договор должен быть подписан коллективно. Или, по крайней мере, сначала должно быть общее заявление о прекращении состояния войны от всех этих четырёх государств, а потом уже может быть двусторонний мирный договор между Северной Кореей и Америкой и Северной Кореей и Южной Кореей», — предположил собеседник НСН.
рассказал НСН завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Насколько успешной станет эта встреча зависит от того, насколько готовы будут американцы все же пойти на встречу Северной Корее, отметил Евгений Ким.
«США рассчитывают усыпляющим разговором о том, что "мы окажем вам большую помощь, если вы откажетесь от оружия" и так далее, уболтать и заставить Северную Корею полностью отказаться от ядерного оружия. Стратегия сейчас, может быть, на определенном этапе работает, но Северная Корея, пока не будет надежных гарантий того, что против нее действительно не будет применяться ядерное оружия и не будет применяться агрессия, от ядерного оружия не откажется. Поэтому американцам здесь придется пойти на определенные уступки, без которых невозможно дальнейшее продвижение», — рассказал востоковед.
Эксперт напомнил, что 1 марта должны начаться совместные учения Соединенных Штатов в Южной Корее «Токсури - Фоул игл» (Foal Eagle). В ноябре прошлого года американские власти объявили о сокращении масштабов этих маневров, чтобы содействовать дипломатическим усилиям по денуклеаризации КНДР. Однако, по словам собеседника НСН, это всего лишь «обрамление» вопроса, но не суть взаимных уступок, на которые должны пойти две страны.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на бронепоезде через Китай. В связи с этим СМИ назвали его «нормальным мировым лидером».