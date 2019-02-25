Эксперт: США не готовы к мирному договору с КНДР

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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН, от чего зависит успех второго саммита США-КНДР.

Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Ханое могут договориться о завершении Корейской войны. Как сообщает южнокорейское агентство «Ренхап», об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем. Речь идет о заключении мирного договора, который формально завершит Корейскую войну.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил НСН, что такие прогнозы скорее являются пожеланиями, нежели фактическими возможностями.

«Америка еще не готова к заключению мирного договора. Может быть, они сделают заявление о том, что прекращают состояние войны, но не готовы к подписанию мирного договора. Со стороны США пока никакого разговора о мирном договоре нет. Какие-то намеки в прошлом году были о том, что они покончат с состоянием войны. Но, учитывая, что накануне отлета Трампа [в Ханой] со стороны американского госсекретаря прозвучало, что США продолжат давление на Северную Корею, какое подписание мирного договора может быть в условиях, когда американцы сохраняют огромный набор санкций против Северной Кореи? Это, скорее, пожелание, но не факт», — отметил востоковед.

В любом случае, мирный договор не может быть заключен только между Северной Кореей и Соединенными Штатами Америки, добавил Евгений Ким.

«Еще есть Южная Корея, которая также является участником этой войны, и Китайская Народная Республика. Мне кажется, что мирный договор должен быть подписан коллективно. Или, по крайней мере, сначала должно быть общее заявление о прекращении состояния войны от всех этих четырёх государств, а потом уже может быть двусторонний мирный договор между Северной Кореей и Америкой и Северной Кореей и Южной Кореей», — предположил собеседник НСН.