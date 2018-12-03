Обещания вместо дел. В КНДР ждут встречных шагов от США

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН рассказал НСН, что Северной Кореи нужны встречные шаги со стороны США до полной денуклеаризации, а не исполнение всех желаний после, как обещает Трамп.

Президент США Дональд Трамп пообещал исполнить любые желания лидера КНДР Ким Чен Ына после полной денукларизации Корейского полуострова, сообщает агентство Yonhap. Такое послание американский лидер передал северокорейскому коллеге через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на саммите G20, прошедшего в Аргентине. Как пояснил Мун Чжэ Ин, в своем сообщении Трамп отметил, что относится к Ким Чен Ыну «дружелюбно и с симпатией», и поэтому хочет, чтобы северокорейский лидер выполнил оставшуюся часть соглашения по денуклеаризации полуострова, после чего глава США «исполнит все его желания».

Однако в КНДР ждут встречных шагов от США уже сейчас, рассказал НСН завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. По его словам, со стороны Пхеньяна уже было сделано достаточно, чтобы рассчитывать на выполнение США своей части договора.