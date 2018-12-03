Обещания вместо дел. В КНДР ждут встречных шагов от США

Президент США Дональд Трамп пообещал исполнить любые желания лидера КНДР Ким Чен Ына после полной денукларизации Корейского полуострова, сообщает агентство Yonhap. Такое послание американский лидер передал северокорейскому коллеге через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на саммите G20, прошедшего в Аргентине. Как пояснил Мун Чжэ Ин, в своем сообщении Трамп отметил, что относится к Ким Чен Ыну «дружелюбно и с симпатией», и поэтому хочет, чтобы северокорейский лидер выполнил оставшуюся часть соглашения по денуклеаризации полуострова, после чего глава США «исполнит все его желания».
Однако в КНДР ждут встречных шагов от США уже сейчас, рассказал НСН завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. По его словам, со стороны Пхеньяна уже было сделано достаточно, чтобы рассчитывать на выполнение США своей части договора.
Отметим, что первый в истории саммит между действующими лидерами США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. Тогда Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в широком формате и подписали итоговое коммюнике, в котором Пхеньян заявил о готовности провести денуклеаризацию страны, а Вашингтон пообещал отменить наложенные на Северную Корею санкции. Однако в настоящее время в диалоге двух стран возникла пауза, которую, скорее всего, сможет завершить второй саммит Трампа и Кима, заметил Воронцов.
«В американо-северокорейском диалоге, который достаточно активно развивается в этом году, возникла определенная пауза. Есть надежда, что второй саммит между Трампом и Кимом, если он состоится, может снять эти противоречия в какой-то степени и придать новый импульс процессу денуклеаризации и процессу нормализации отношений между США и КНДР», — сказал востоковед.
В целом, эксперт отметил активную дипломатическую работу Пхеньяна не только в отношениях с США, но и с другими странами, в том числе с Россией.
«КНДР вступила в процесс мирных переговоров со своими главными оппонентами. Весь этот год посвящен дипломатическому процессу. Состоялся исторический саммит с Америкой, три саммита между севером и югом, три встречи на высшем уровне между севером и Китаем, то есть активно работает дипломатия. Наш министр иностранных дел съездил, их ездил сюда, Матвиенко там была. По всем линиям сейчас идет активный дипломатический процесс», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что на саммите G20 президент США договорился с Китаем о временном торговом «перемирии». По итогам встречи с председателем Китая Си Цзиньпином Трамп объявил о решении не увеличивать пошлины в отношении КНР с 10% до 25% с 1 января 2019 года. Стороны также условились подписать в ближайшее время новое торговое соглашение сроком на три месяца. Позже Трамп заявил, что китайское руководство согласилось уменьшить и снять пошлины на ввоз в страну автомобилей из Соединённых Штатов Америки, которые в настоящее время составляют 40%.
Торговая война между Пекином и Вашингтоном началась 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами. Политолог Александр Асафов в эфире НСН заявил ранее, что агрессивная политика США вынудит Европу примкнуть к союзу России и Китая.