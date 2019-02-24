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СМИ назвали Ким Чен Ына «нормальным мировым лидером»

24 Февраля 2019 в 15:40
СМИ назвали Ким Чен Ына «нормальным мировым лидером»

По мнению издания Bloomberg «эпическая» поездка лидера КНДР Ким Чен Ына на поезде на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ханой говорит о том, что северокорейский руководитель становится «нормальным мировым лидером».

Журналисты издания отмечают, что глава КНДР. Бывший еще недавно затворником, теперь – один наиболее востребованных в Азии гостей. По всему маршруту следования Ким Чен Ына столицу Вьетнама с ним встречаются представители власти, желающие наладить с ним отношения.

Успех Ким Чен Ына, по версии Bloomberg, говорит об устранении всех политических соперников лидера КНДР после смерти его отца в 2011 году и победе в борьбе за власть, сообщила Газета.ru

Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН заявил, что вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа должна снять вставшие на паузу переговоры между странами. «В американо-северокорейском диалоге, который достаточно активно развивается в этом году, возникла определенная пауза. Есть надежда, что второй саммит между Трампом и Кимом, если он состоится, может снять эти противоречия  в какой-то степени и придать новый импульс процессу денуклеаризации и процессу нормализации отношений между США и КНДР», - заявил эксперт.


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