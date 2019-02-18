Путин помирил Трампа с КНДР в обход американской разведки

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН рассказал НСН, почему Трамп мог поверить Путину, а не разведке США, по вопросу ракет КНДР.

Дональд Трамп усомнился в достоверности доклада американской разведки о способности баллистических ракет КНДР достичь Соединенных Штатов, отдав предпочтения сведениям, полученным от российского президента Владимира Путина. Такой информацией в интервью CBS News поделился бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

По его словам, президент РФ сказал американскому коллеге, что у Северной Кореи на самом деле нет ракет, способных достичь США. Выслушав доклад американской разведки, Дональд Трамп заявил: «Мне все равно, я верю Путину», сообщил Маккейб.

Как пояснил НСН завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, оценки экспертного сообщества США и России по вопросу северокорейских ракет действительно расходятся.

«За последние два года американское сообщество, особенно в период кризиса 2017 года, кардинально изменило свои оценки в сторону повышения возможностей ракетного потенциала КНДР нанести удар по территории США. До этого преобладали пессимистические оценки, что "никогда, они еще далеко", а буквально в течение полугода они резко изменились, что "да, они уже могут". Эта точка зрения является преобладающей, не только в разведывательном сообществе США, но и вообще в экспертном. Теоретически, три последних ракетных запуска, которые КНДР осуществила в 2017 году в рамках развития межконтинентальных баллистических ракет, по своим характеристикам дают основания считать, что технически эти ракеты могут долететь до материка», — рассказал эксперт.

Он отметил, что у КНДР нет возможности осуществлять пуски ракет по пологой траектории, как это делается, например, в России, но с учетом поправок на сопротивление атмосферы, вертикальные пуски в космос показали, что ракеты Северной Кореи способны достичь американской материковой части. По словам госсекретаря США Майка Помпео, добавил Александр Воронцов, Трамп воспринял эту угрозу достаточно серьезно. В то же время российский президент мог предоставить Трампу другую информацию в целях поддержания процесса нормализации отношений между КНДР и США, отметил академик.

«Оценки российского разведсообщества, военно-технического сообщества более консервативны. Мы такие параметры дальности к северокорейским ракетам не выставляем. То, что Путин мог сказать Трампу, что оценки наших военных специалистов более сдержанные, тоже факт. Так что, истина где-то посередине. Так или иначе, Путин активно поддерживает процесс нормализации отношений между КНДР и США», — заметил Воронцов.

По его словам, разрешение корейского конфликта входит в трехэтапный план урегулирования корейской проблемы, разработанный Россией осенью 2017 года.

«В 2017 году, когда угроза войны была очень близка и опасна, мы активно призывали стороны перестать заниматься военными упражнениями и начать разговаривать друг с другом. Прежде всего, это касалось [переговоров] по линии США-Пхеньян. То, что начали разговаривать и снизили военную активность, — это именно то, к чему мы призывали, и что соответствует нашим разработкам по тому, как надо двигаться к решению корейской проблемы. Поэтапно, но начинать надо именно с этого. Так что, конечно, тут, вне всякого сомнения, наш президент активно поддерживал и американо-северокорейский диалог, и улучшение отношений между ними, и снижение напряженности. И поддерживал, и призывал к дальнейшим шагам в этом направлении», — резюмировал собеседникНапомним, что вторая встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном запланирована на 27-28 февраля. Саммит должен пройти в столице Вьетнама Ханое. Первая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.