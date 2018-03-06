Дипломат: При задержании за границей россиянам нужно оставаться на связи с МИДом

Профессор Дипакадемии Иван Сурма в эфире НСН посоветовал россиянам за рубежом оставаться на связи с МИДом России, чтобы не оказаться на месте незаконно задержанных в Турции.

В понедельник, 5 марта, в торговом центре Стамбула были незаконно задержаны четверо россиян из Ростовской области, летевших в Таиланд. Россияне сразу после задержания связались по телефону экстренной связи с консульством Российской Федерации в Стамбуле и сообщили о своем незаконном задержании российским дипломатам. По прошествии более чем семи часов помощи от не последовало. Лишь после того, как об этом написала НСН, генконсульство России в Стамбуле подтвердило факт задержания россиян. Троих из четверых россиян выпустили в тот же день, четвертую женщину отпустили сегодня, 6 марта.

На фоне этих новостей,посоветовал всем выезжающим за границу россиянам установить приложение от Министерства иностранных дел «Зарубежный помощник».«Перед выездом за рубеж вы регистрируете свою поездку: маршрут, кто едет, в каком количестве, на сколько дней. После этого вы сможете всегда быть на связи с круглосуточным колл-центром МИД России. В приложении также есть горячая красная кнопка. Если что-то происходит, вы сразу ее нажимаете, и колл-центр МИД реагирует и вами начнет заниматься посольство», - рассказал профессор Дипакадемии.

Кроме того, при потере паспорта или других документов, приложение «Зарубежный помощник» может представить необходимую справку, как сообщить об утере.

Иван Сурма также отметил, что подобный инструмент становится более распространенным и используется многими странами, в том числе США, Францией и Германией.

Ранее, в эфире НСН профессор Дипакадемии заявил, что незаконное задержание россиян в Турции несомненно скажется на турпотоке.

Напомним, россиян в Турции задержали по подозрению в провозе запрещенных веществ. Как сообщила НСН одна из задержанных Наталья Крылова, они везли самые обычные препараты: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз».