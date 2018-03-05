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Дипакадемия: Незаконное задержание россиян в Турции ударит по турпотоку!

5 Марта 2018 в 21:13
Дипакадемия: Незаконное задержание россиян в Турции ударит по турпотоку!
Профессор Дипакадемии в эфире НСН рассказал о последствиях незаконного задержания турецкими властями транзитных туристов из России. 

Четверо россиян были незаконно задержаны в Стамбуле без предъявления каких-либо обвинений. Как сообщила НСН одна из задержанных Наталья Крылова, их держат без воды и еды уже больше семи часов.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что подобное поведение турецких властей несомненно скажется на турпотоке россиян в Турцию.

«Россия прежде всего интересна для Турции как страна, обеспечивающая приток туристов. Если число таких прецедентов будет расти, то это, несомненно, будет минус для турпотока. Можно вспомнить ситуацию, когда сбили наш самолет Су-24 и тогда был очень серьезный резонанс. Сейчас, наверное, он будет не такой сильный по реакции, но тем не менее, такие инциденты дают туристам из России серьезный повод задуматься, а стоит ли посещать такие страны, как Турция даже транзитом. Это парадоксальная ситуация!», - заявил НСН профессор Дипакадемии МИД РФ.

В Стамбуле незаконно задержали четверых россиян

Ранее стало известно, что четверых россиян, летевших из Ростова-на-Дону в Бангкок, задержали во время пересадки в Стамбуле. По словам туристов, к ним подошли люди в штатском, которые потребовали отдать документы и мобильные телефоны якобы для идентификации личности.

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