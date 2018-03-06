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Общество

Задержанная в Стамбуле россиянка выпущена на свободу

6 Марта 2018 в 11:01
Задержанная в Стамбуле россиянка выпущена на свободу
Турецкие правоохранители отпустили задержанную из-за лекарств в ручной клади Наталью Крылову.

Россиянка Наталья Крылова, задержанная в Стамбуле из-за лекарств в ручной клади отпущена. Об этом НСН рассказала сама Крылова. Она считает, что поводом к освобождению стала шумиха, поднятая в СМИ.

Напомним, в понедельник турецкие полицейские задержали четырех россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ. При этом Крылова и еще трое граждан страны везли самые обычные препараты: "Имодиум" от расстройства кишечника, "Цитромон" от головной боли и обезболивающее "Найз".  Именно эти лекарства послужили поводом для задержания россиян.
 


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