Задержанная в Стамбуле россиянка выпущена на свободу

Турецкие правоохранители отпустили задержанную из-за лекарств в ручной клади Наталью Крылову.

Россиянка Наталья Крылова, задержанная в Стамбуле из-за лекарств в ручной клади отпущена. Об этом НСН рассказала сама Крылова. Она считает, что поводом к освобождению стала шумиха, поднятая в СМИ.



Напомним, в понедельник турецкие полицейские задержали четырех россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ. При этом Крылова и еще трое граждан страны везли самые обычные препараты: "Имодиум" от расстройства кишечника, "Цитромон" от головной боли и обезболивающее "Найз". Именно эти лекарства послужили поводом для задержания россиян.

