В Стамбуле четырех россиян задержали из-за лекарства «Имодиум» в багаже

Скандальное задержание в Стамбуле русских туристов из Ростова близится к развязке. Троих уже отпустили.

После незаконного задержания в торговом центре Стамбула четверых россиян из Ростовской области, транзитом летевших в Таиланд, троих выпустили из полицейского участка. Как стало известно, поводом для задержания стали лекарства в женской сумке.Как сообщилаодна из задержанных россиян Наталья Крылова, в ее дорожной сумке находился ряд лекарств, которые она всегда берет с собой в дорогу: "Имодиум" от расстройства кишечника, "Цитромон" от головной боли и обезболивающее "Найз". Именно эти лекарства послужили поводом для задержания россиян.По словам Натальи Крыловой, она с мужем летела рейсом из Ростова-на-Дону в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. В результате семейную пару и еще двоих транзитных пассажиров из России задержали люди в штатском в одном из торговых центров Стамбула, где россияне коротали время в ожидании своего рейса, и без предъявления каких-либо обвинений, потребовали отдать паспорта и телефоны "для идентификации личности".Семейная пара из Ростова-на-Дону - Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко, а также двое молодых людей из Волгодонска - Дмитрий Щекин и Денис Ротарь (), более семи часов провели в полицейском участке, после чего турецкие полицейские разрешили троим россиянам, кроме Натальи Крыловой, покинуть участок. Муж Натальи Дмитрий Кульгейко отказался оставить жену одну и остался с ней до окончательного разрешения конфликта.Как рассказалДмитрий Кульгейко, наибольшее возбуждение турецкий полицейских вызвал "Имодиум" от диареи, после чего лекарства его жены были направлены на экспертизу. Теперь семейная пара ждет экспертизы, чтобы, наконец, покинуть Турцию.Добавим, что россияне сразу после задержания связались по телефону экстренной связи с консульством Российской Федерации в Стамбуле и сообщили о своем незаконном задержании российским консульским работникам. По прошествии более чем семи часов помощи от российских дипломатов не последовало. Лишь после того, как об этом написала, генконсульство России в Стамбуле подтвердило факт задержания россиян.