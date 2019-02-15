Что хочу, то ворочу. Экономист о мнимых послаблениях санкций США против РФ

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ в эфире НСН опроверг послабления в готовящихся против РФ санкциях США.

В обновленной версии законопроекта об ограничительных мерах в отношении России, появились послабления. Об этом сообщает издание The Bell, которое сумело ознакомиться с полным текстом документа, внесённого в Конгресс сенаторами – как демократами, так и республиканцами.

В частности, из проекта удалён список конкретных государственных банков, которым угрожали американские санкции. В числе таких кредитных учреждений в первоначальной версии значились ВТБ и Сбербанк. Теперь же определить список конкретных банков, подпадающих под ограничения, предоставляется право самому главе Белого дома.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал НСН, для кого новая версия законопроекта о санкциях будет являться послаблением.