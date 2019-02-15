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Что хочу, то ворочу. Экономист о мнимых послаблениях санкций США против РФ

15 Февраля 2019 в 09:55
Что хочу, то ворочу. Экономист о мнимых послаблениях санкций США против РФ

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ в эфире НСН опроверг послабления в готовящихся против РФ санкциях США.

В обновленной версии законопроекта об ограничительных мерах в отношении России, появились послабления. Об этом сообщает издание The Bell, которое сумело ознакомиться с полным текстом документа, внесённого в Конгресс сенаторами – как демократами, так и республиканцами.

В частности, из проекта удалён список конкретных государственных банков, которым угрожали американские санкции. В числе таких кредитных учреждений в первоначальной версии значились ВТБ и Сбербанк. Теперь же определить список конкретных банков, подпадающих под ограничения, предоставляется право самому главе Белого дома.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал НСН, для кого новая версия законопроекта о санкциях будет являться послаблением.

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«Оказалось, что немало финансовых институтов в США заинтересованы во владении российскими ценными бумагами. Вопрос инвестиций даже не о банках, а о российском государственном долге, который там выгоден, как вложение. Если сделать какую-то блокировку, то пострадают, прежде всего, американские инвесторы в российский госдолг. Поэтому с одной стороны блокировку смягчили, а с другой стороны, развязали руки, потому что сейчас получается, что любой российский банк, где бы он не оперировал, помимо России, может по совершенно произвольному желанию администрации Трампа быть ограничен и без возможности работать на американском финансовом рынке. Вот в чем дело. С одной стороны, некоторая поблажка в отношении американских инвесторов, а с другой стороны, санкции такие произвольные, что хочу, то вытворяю», — пояснил эксперт.

Напомним, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возможное введение санкций применительно к российскому государственному долгу ударит по иностранцам. «Сами себе в ногу выстрелят», — сказал он.
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