Русофобское единодушие Конгресса vs Трамп. Эксперт о судьбе санкций против РФ

Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России. В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Конгрессмены хотят наложить санкции, в том числе, на сотрудников ФСБ, которые участвовали в захвате трех кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Санкции предполагаются и против судостроительного сектора России, если в будущем будет нарушена свобода навигации. Также законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что законопроект, скорее всего, будет принят Конгрессом, но остается открытым вопрос, подпишет ли его президент Трамп (слушайте аудио).
Отметим, что предложенный американскими сенаторами законопроект о новых санкциях против России является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят.