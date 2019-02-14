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Русофобское единодушие Конгресса vs Трамп. Эксперт о судьбе санкций против РФ

14 Февраля 2019 в 09:21
Русофобское единодушие Конгресса vs Трамп. Эксперт о судьбе санкций против РФ
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США в эфире НСН предположил, что президент Трамп может наложить вето на новые антироссийские санкции.

Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России. В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Конгрессмены хотят наложить санкции, в том числе, на сотрудников ФСБ, которые участвовали в захвате трех кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Санкции предполагаются и против судостроительного сектора России, если в будущем будет нарушена свобода навигации. Также законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что законопроект, скорее всего, будет принят Конгрессом, но остается открытым вопрос, подпишет ли его президент Трамп (слушайте аудио).

Новости за ночь: США введут новые санкции против РФ
«Что касается политики в отношении России, между демократами и республиканцами в Конгрессе царит антироссийское, русофобское единодушие. Так что вполне возможно, что Сенат это дело одобрит, и Палата представителей, где сейчас большинство демократов, тоже это одобрит. А подпишет ли Трамп – поживем, увидим. Может быть даже и вето наложит, потому что Трамп непредсказуемый и из одной внешнеполитической крайности шарахается в другую. Ожидать, как-то прогнозировать, куда его занесет в ближайшее время, очень сложно», — сказал эксперт.

Отметим, что предложенный американскими сенаторами законопроект о новых санкциях против России является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят.
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