Смягчённый ад. СМИ узнали о новом варианте санкций против России

В обновленной версии законопроекта об ограничительных мерах в отношении России, появились послабления. Об этом сообщает издание The Bell, которое сумело ознакомиться с полным текстом документа, внесённого в Конгресс сенаторами – как демократами, так и республиканцами.

В частности, из проекта удалён список конкретных государственных банков, которым угрожали американские санкции. В числе таких кредитных учреждений в первоначальной версии значились ВТБ и Сбербанк. Теперь же определить список конкретных банков, подпадающих под ограничения, предоставляется право самому главе Белого дома.

Среди прочего, сенаторы предлагают накладывать санкции на любых инвесторов, финансирующих российские проекты по экспорту сжиженного природного газа. Кроме того, американские законодатели хотят запретить вложения в российский госдолг. Режим предлагается активировать не через 180, а через 90 дней, после принятия закона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже назвал предстоящие санкции США «шизоидной историей». Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, Москва оставляет за собой право ответить на новые ограничительные меры со стороны США, которые в самом Сенате прозвали «санкциями из ада» (sanction bill from hell). По мнению политиков и экспертов, российская экономика уже сумела адаптироваться к подобному давлению и «переварит» очередную порцию.