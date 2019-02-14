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Самострел. Силуанов прокомментировал новые санкции США

14 Февраля 2019 в 12:50
Самострел. Силуанов прокомментировал новые санкции США

Возможное введение санкций применительно к российскому государственному долгу ударит по иностранцам. Об этом в кулуарах форума в Сочи заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Сами себе в ногу выстрелят», — прокомментировал он ситуацию.

Как отмечает RT, по словам Силуанова, возможные ограничительные меры неприятны, но российские власти подготовились к ним. В свою очередь, Центробанк и правительство уже разработали соответствующие меры поддержки на случай введения санкций против отечественных банков.

В среду, 13 февраля американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых санкциях против России. Ограничительные меры могут затронуть банковский и энергетический секторы, а также госдолг.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», против проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики.

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