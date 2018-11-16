Без Америки. Абэ рассказал о судьбе баз США в случае передачи части Курил

Премьер-министр Японии дал президенту РФ обещание во время переговоров в Сингапуре.

Американских баз на Южных Курилах не будет, если их передадут Японии. Такое обещание, как утверждают СМИ, дал премьер-министр страны Синдзо Абэ во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Сингапуре 14 ноября, сообщает газета «Асахи» со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра. Сейчас США могут размещать свои базы на всей территории Японии, что предусмотрено договором безопасности, подписанным между странами.

Ранее в Токио отвергли предложение Владимира Путина о заключении мирного договора между странами без предварительных условий. Ещё тогда старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в эфире НСН предполагал, что Япония выступит со своими предложениями.

«Предложение Путина было отклонено и теперь вряд ли последует какой-то кардинальный поворот в наших с Японией отношениях. Решения по вопросу Курил нет, Япония всё так же требует передать ей 4 острова. В такой ситуации мы не сможем ничего заключить. Японская сторона рассматривает ближайшие международные площадки, где смогут встретиться два лидера, как важный момент. Токио обязательно попытается предложить какие-то встречные инициативы», - отметил эксперт.

Напомним, в 2016 году в Минобороны заявили о переходе к «беспрецедентным мерам» по укреплению безопасности Курил, поскольку они обеспечивают гарантии безопасности и территориальной целостности страны. Тогдав эфире подчеркнул , что усиление обороны покажет, что нельзя ставить под вопрос принадлежность островов.

«Здесь возникает другой вопрос - японские притязания на наши Южно-Курильские острова. Здесь надо проявить твердость и сказать, что территориальной проблемы с Японией у нас нет. Эти острова наши и отошли России в результате войны. И ставить под сомнение этот факт нельзя», - заявил НСН Фёдоров.

Стоит отметить, что согласно конституции, Япония не может иметь вооружённые силы, поэтому у неё есть только силы самообороны. Однако на её территории размещено 14 американских военных баз по договору от 1960 года.





ФОТО: Размещение баз США в Японии//wikipedia.org

Однако на 2018 год в Японии был одобрен крупнейший в истории страны оборонный бюджет в 46 миллиардов долларов. Тогда глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН предположил, что Синдзо Абэ идёт по пути создания в стране собственной армии.

«Здесь есть глубинный мотив. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ взял курс на ужесточение внешней политики и усиление военной составляющей. Абэ ведёт к пересмотру пацифистской конституции, в частности он планирует внести в девятую статью пункт, который легитимизирует вооруженные силы. Поскольку его партия одержала оглушительную победу, то Абэ получил карт-бланш на пересмотр конституции. Для этого ему нужны согласие двух третей парламента, а также референдум. Он последовательно идет к тому, чтобы Япония стала обладательницей нормальной армии», - заключил в эфире НСН Кистанов.

Напомним, между Россией и Японией до сих пор не заключён мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония требует вернуть четыре острова южной части Курильской гряды, в том числе Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако позиция РФ заключается в том, что территории отошли СССР по после войны, поэтому принадлежат России, как правопреемнице.