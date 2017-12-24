Эксперт: Абэ хочет создать в Японии сильную армию

Академик РАН в эфире НСН объяснил мотивы японского правительства, которое приняло рекордный оборонный бюджет.

Правительство Японии одобрило на 2018 год крупнейший в истории страны оборонный бюджет — 46 миллиардов долларов.объяснил в эфире, что резкий рост расходов на оборону связан не только с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.«Здесь есть глубинный мотив. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ взял курс на ужесточение внешней политики и усиление военной составляющей, чтобы проецировать военную силу вовне. Хотя Япония имеет мирную конституцию, которая запрещает иметь вооруженные силы. Япония обладает только силами самообороны. Но Абэ ведет к пересмотру этой пацифистской конституции, в частности он планирует внести в девятою статью пункт, который легитимизирует вооруженные силы», - рассказал НСН Кистанов.Эксперт также отметил, что именно для осуществления своих замыслов Абэ осенью этого года распустил японский парламент и назначил досрочные выборы.«Он [Синдзо Абэ] пошел на роспуск парламента и объявление досрочных выборов в октябре этого года. Поскольку его партия одержала оглушительную победу, то Абэ получил карт-бланш на пересмотр конституции. Для этого ему нужны согласие двух третей парламента, а также референдум, исход которого непонятен. Он последовательно идет к тому, чтобы Япония стала обладательницей нормальной армии», - добавил эксперт.Кистанов также отметил, что риторика Абэ о военной угрозе со стороны КНДР была очень удачной, благодаря чему его партия победила на парламентских выборах.Стоит добавить, что Япония уже несколько лет последовательно наращивает оборонный бюджет в связи с непростой, по мнению Токио, ситуацией в области безопасности в регионе. Это вызывает обеспокоенность ряда стран, в том числе, Китая.