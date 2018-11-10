Эксперт: Россия не будет заключать мир с Японией на условиях Токио

РИА Новости

Эксперт рассказал в эфире НСН, заинтересует ли Россию предложение японского премьера Абэ по мирному договору.

Япония хочет ускорить переговоры по территориальному вопросу, заключив мирный договор. Об этом со ссылкой на заявление японского премьера Синдзо Абэ сообщили СМИ. В Токио рассчитывают, что в основу мирного договора ляде Совместная советско-японская декларация 1956 года, согласно которой Москва допускает передачу японцам двух из четырех островов Курильской гряды - Хабомаи и Шикотана.

Ранее Синдзо Абэ заявлял, что между Россией и Японией давно сложились доверительные отношения и отсутствие между странами мирного договора нельзя назвать «нормальным положением вещей». Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузминков в эфире НСН назвал заявление Абэ «дежурным».

«Японская сторона довольно часто говорит о доверительных отношениях, которые сложились между Токио и Москвой. Тот же Абэ неоднократно заявлял, что проблему мирного договора можно быстро решить. С другой стороны, довольно странно слышать заявления о доверительных отношениях, когда просят другое государство пойти на уступку в территориальном споре. Есть доверительные отношения, и что? Мы можем разговаривать о каких-то вопросах, но это не означает, что президент должен поступить вразрез национальным интересам и отдать какие-то территории другому государству. Поэтому, я думаю, что ничего не изменится, какие бы доверительные отношения между Путиным и Абэ не сложились», - заявил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже предлагал Абэ заключить мирный договор без предварительных условий, то есть без решения вопроса Курильских островов.

«Но то предложение Путина было отклонено и теперь вряд ли последует какой-то кардинальный поворот в наших с Японией отношениях. Решения по вопросу Курил нет, Япония все также требует передать ей 4 острова. И в такой ситуации мы не сможем ничего заключить. Никакой новой эры не начнется, а все вернется на круги своя. Хотя японская сторона рассматривает ближайшие международные площадки в ноябре и декабре, где смогут встретиться два лидера, как важный момент. Токио обязательно попытается предложить какие-то встречные инициативы. Если они будут отвечать нашим интересам, то их можно будет рассмотреть», - заключил Виктор Кузьминков.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Япония требует вернуть ей четыре острова Курильской гряды, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах.