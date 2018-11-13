Острова раздора. В РАН назвали тупиковыми переговоры лидеров РФ и Японии

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В эфире НСН руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал о формате возможной встречи в Сингапуре Владимира Путина и Синдзо Абэ.

В Сингапуре 14 ноября может состояться встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Kyodo, глава японского правительства рассчитывает на переговоры с российским лидером, который посетит Сингапур в рамках саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 13-ого Восточноазиатского саммита.



Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что если переговоры и состоятся, то существенного прогресса в решении наболевшего территориального вопроса между странами не принесут.

«Судя по тому, что пишет японская пресса, Абэ хочет скорректировать свой путь к достижению окончательной цели. Окончательная цель заключается в том, чтобы получить обратно все четыре южных Курильских острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи – прим. НСН), на которые Япония претендует и называет их своими северными территориями. До сих пор решить или сдвинуть с места эту проблему не удается. Это показало общение Путина и Абэ на последнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Есть принципиальная разница в наших позициях. Мы говорим: “Давайте подпишем договор, а потом будем говорить об островах”. Японцы говорят: “Нет, давайте решим территориальную проблему, а потом будем подписывать мирный договор”. Теперь Абэ хочет проявить некую гибкость», - отметил Валерий Кистанов в эфире НСН.

По мнению эксперта, Япония может пойти на уступки в части признания Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва допускает передачу японцам двух из четырех островов Курильской гряды - Хабомаи и Шикотана.

«Судя по всему, он [Синдзо Абэ] еще раз признает действие этой декларации, договорится о том, что мирный договор будет подписан с получением тут же двух островов, и параллельно будут вестись переговоры о принадлежности двух оставшихся островов - Кунашира и Итурупа - с надеждой на то, что они будут переданы Японии. Вот это его гибкость. Видимо, вокруг этого и будут вестись переговоры [в Сингапуре]. Если он сумеет убедить Путина, что это приемлемый для России путь, значит, он предполагает уже в 2019 году, когда Путин приедет в Японию на саммит G20, подписать рамочное соглашение по этой проблеме. Но я не думаю, что Россия пойдет на то, чтобы вести переговоры по двум оставшимся островам, которые не указаны в декларации. Поэтому, думаю, никакого прогресса не будет, все останутся при своих», - считает Валерий Кистанов.

О возможности проведения японо-российских переговоров на высшем уровне в Сингапуре заявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, не уточнив при этом дату встречи, передает ТАСС.

Ранее в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузминков заявил, что Россия не будет заключать мир с Японией на условиях Токио.