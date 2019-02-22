Бессмысленно и беспощадно. Как «президентский указ» поможет Гуайдо укрепиться во власти

В эфире НСН эксперты рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручится поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.

Объявивший себя временным главой государства спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал свой первый «президентский указ». В документе говорится о разрешении поставок гуманитарной помощи в республику. Документу присвоен номер 001, Гуайдо опубликовал его в своем аккаунте в Twitter. Кроме того лидер оппозиции приказал вооруженным силам «действовать в соответствии с этой инструкцией».

Отметим, что это уже не первая попытка самопровозглашенного президента Венесуэлы завоевать доверие и поддержку военных, так как именно эти силы могут решить итог противостояния Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо. Кроме того, с призывом поддержать Гуайдо к военным обращались США. Однако до сих пор ни одна попытка переманить венесуэльских военнослужащих на сторону оппозиции не увенчалась успехом. Эксперты полагают, что пока армия на стороне Мадуро, такие тезисы не могут пошатнуть его власть, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в стране. Так главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН объяснил важность военной поддержки действующей власти.

«Если выбирать между жизнью и бутербродом, то будут выбирать жизнь. А для её защиты нужно современное оружие. В данном случае речь идёт о лояльности армии и сил безопасности. Пока армия с ним [Мадуро], опасность меньше», — рассказал Травкин.

Напомним, ранее после всех нападок действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявить в стране новые выборы. По словам Мадуро это единственный способ «скинуть» Гуайдо посредством народного голосования. Некоторые эксперты восприняли заявление Мадуро, как шутку, потому как очевиден тот факт, что Гуайдо никогда не пойдет на то, что бы объявить официальные выборы. Об этом в частности в эфире

«Мадуро, конечно, с моей точки зрения, просто шутит, издевается над Гуайдо, хорошо понимая, что в той ситуации, которая есть на сегодняшний день, Гуайдо никаких выборов провести не может, потому что он не обладает механизмами власти. Он не контролирует Национальную избирательную комиссию, он не контролирует силовые структуры, которые должны обеспечить порядок», — пояснил эксперт.

Очевидно, что и сам лидер оппозиции понимает свое шаткое положение. В этой связи ответом на призыв провести выборы стал первый «президентский указ» Хуана Гуайдо.

Напомним, государства спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января 2019 года. Его поддержали Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Аргентина, другие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Россия вместе с Китаем, Кубой и Мексикой считают легитимным действующего президента Николаса Мадуро.