Жизнь или бутерброд. Эксперт РАН оценил риторику Мадуро о закупке вооружения

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Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» заявил НСН, что пока армия на стороне Мадуро, его власть не пошатнуть никакие заявления.

Венесуэла направит средства на закупку современных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом заявил официальный лидер страны Николас Мадуро на открытии крупнейших военных учений «Ангостура-200», пишет ТАСС. По его словам, республика будет инвестировать в то, чтобы её солдаты имели всё: от комплексов «Игла» до современных ракет.

Пока армия на стороне Мадуро, такие тезисы не могут пошатнуть его власть, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в стране, заявил в эфире НСН главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин.

«Если выбирать между жизнью и бутербродом, то будут выбирать жизнь. А для её защиты нужно современное оружие. Я думаю, здравомыслящие люди так к этому отнесутся. Так что, это вряд ли скажется [на рейтинге Мадуро], потому что вопрос в другом: сохранит ли он своё влияние на тех, кто решает, быть ему у власти или нет. В данном случае речь идёт о лояльности армии и сил безопасности. Это пока ему гарантировано. Пока армия с ним, опасность меньше. Второе, а даже скорее главное: за ним пока большинство населения, как показали выборы, на которых он стал президентом на второй срок — 68%. Это всегда надо иметь в виду, когда проходит какая-то такая информация», — заметил Травкин.

Кроме того, следует помнить, что Мадуро и так находится под ударом внешней политики США, а также имеет немало противников внутри страны. Все разговоры о нецелесообразности таких решений, по словам собеседника НСН, носят пропагандистский характер.

«Дело в том, что Мадуро — объект атаки. И внешних сил, американцев, в первую очередь, а во-вторых, тех, кто внутри является его противником в силу целого ряда соображений, в первую очередь, корыстных. Поэтому эти разговоры, скажется это на его рейтинге, не скажется, это всё работает против него в смысле создания психологической атмосферы. Венесуэла в центре отрицательного влияния извне. И все разговоры такого рода — часть пропагандистской войны против Венесуэлы», — заключил Травкин.

Напомним, ещё один военный, полковник армии Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны. Он призвал своих сослуживцев к открытой поддержке Гуайдо, а также к тому, чтобы пропускать внутрь Венесуэлы гуманитарную помощь, поставляемую американцами. Ранее было известно о двух сторонниках Гуайдо в армейских кругах: генерале ВВС Франсиско Родригесе и военном атташе в США Хосе Луис Сильве.