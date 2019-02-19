Американцы безуспешно подкупают венесуэльских военных

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» рассказал НСН, почему Трамп призвал военных Венесуэлы отказаться от Мадуро.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к военным и чиновникам Венесуэлы с призывом отказаться от поддержки действующего президента страны Николаса Мадуро. Американский лидер заявил, что в случае отказа принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, они могут «потерять все». Трамп добавил, что представители Венесуэлы не могут отказаться от выбора, «с которым они столкнулись». Кроме того, глава Белого дома добавил, что при отказе военных и чиновников Венесуэлы от предложения Гуаидо, они не смогут рассчитывать на «легкий выход» и «безопасное пристанище».

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин объяснил в эфире НСН заявления американского лидера (слушайте аудио).

«Ничего нового Трамп не сказал. Он только подтвердил с высоты своего положения президента, что американское правительство нацелено и вмешивается в дела суверенного государства. Нужно обратить внимание, что он четко обозначил то, что пока венесуэльские вооруженные силы поддерживают законное правительство, этому правительству нечего беспокоиться. Поэтому усилия сейчас направлены на то, чтобы размыть это единство венесуэльских военных, и американцы будут продолжать это делать. Эти заявления, я так полагаю, сопровождаются еще и тем, что огромные суммы направлены на подкуп военных. Там идет очень интенсивная работа в этом направлении, но пока результаты неверные», — рассказал эксперт.Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным и.о. президента, заявил, что Николас Мадуро не пользуется достаточной поддержкой военных, поэтому в случае применения силы против своих политических противников он потерпит поражение.