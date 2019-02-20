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Эксперт: Говоря о выборах, Мадуро издевается над Гуайдо

20 Февраля 2019 в 09:33
Эксперт: Говоря о выборах, Мадуро издевается над Гуайдо

Профессор факультета международных отношений СПбГУ рассказал НСН о возможном компромиссе между президентом и лидером оппозиции Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с призывом к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо объявить в стране новые выборы. Видеотрансляция выступления Мадуро велась в Twitter. «Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовёт выборы, чтобы его там скинули голосованием» — цитиурует венесуэльского президента «РИА Новости».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец заявил в эфире НСН, что Мадуро таким образом пошутил (слушайте аудио).

«Мадуро, конечно, с моей точки зрения, просто шутит, издевается над Гуайдо, хорошо понимая, что в той ситуации, которая есть на сегодняшний день, Гуайдо никаких выборов провести не может, потому что он не обладает механизмами власти. Он не контролирует Национальную избирательную комиссию, он не контролирует силовые структуры, которые должны обеспечить порядок», — пояснил эксперт.

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По его словам, оппозиция во главе с Гуайдо настаивает на проведении президентских выборов, а Мадуро хочет провести выборы в парламент страны.

«Компромиссом в Венесуэле могло бы быть проведение парламентских и президентских выборов», — отметил собеседник НСН.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января 2019 года. Его поддержали Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Аргентина, другие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Россия вместе с Китаем, Кубой и Мексикой считают легитимным действующего президента Николаса Мадуро. 
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