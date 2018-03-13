Американские СМИ обсуждают обвинение России в отравлении Скрипаля

Пресса США продолжает освещать тематику России. В повестке — отравление Скрипаля, частичное окончание «российского дела» и выборы президента России 18 марта.

В понедельник, 12 марта, больше всего Россия упоминалась в американских СМИ в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила,что существует «большая вероятность» ответственности России за инцидент. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал ее в этом обвинении и предупредил об обязательном ответе.

Американская газета The New York Times назвала заявление Мэй «концом тайне, которая на самом деле не была тайной» и призвала президента Трампа вызвать силовой ответ от Североатлантического альянса.

«Обвинение было выражено более четко в этот раз и эта атака на союзника НАТО требует мощного ответа от организации и, возможно более важно, от США», - пишет издание.

Пока Россию хотят привлечь к ответственности за покушение на убийство бывшего агента ГРУ и его дочери, в другом нашумевшем обвинении Российской Федерации появилось частичное оправдание. Представители Республиканской партии в Комитете Палаты представителей Конгресса США объявили об окончании расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Согласно предварительным результатам расследования, не было обнаружено доказательств сговора между штабом Трампа и российской стороной. Однако, республиканцы согласились с ранее сделанным заявлением американских спецслужб, что само вмешательство российскими агентами в предвыборную кампанию с целью сеяния раздора имело место быть.

От давно прошедших выборов президента США к быстро приближающимся выборам российского президента. Издание Reuters отправилось в путешествие по России, пообщалось с простыми избирателями и не обнаружило ничего противоречащего прогнозируемой «впечатляющей победе Путина».

«Многие россияне, которые собираются голосовать за Владимира Путина в воскресных выборах, говорят, что в корне их веры в этого кандидата – стабильность, хотя многие молодые избиратели верят, что пришло время смены лидера», — пишет Reuters.

И наконец, публикация нового доклада американского исследовательского центра подтвердила общепринятую риторику западных властей об ограничении свобод человека в России и Китае. Согласно анализу Pew Research Center, чем менее демократична страна, тем более вероятно, что ее граждане считают, что Россия и Китай уважают личные свободы своих граждан. Другими словами, в странах с более демократичным режимом, граждане дают более низкую оценку уровню уважения свобод человека в России и Китае.