Продление санкций ЕС связали с грядущими выборами

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Алексей Мартынов заявил НСН, что украинский вопрос - лишь предлог для продления антироссийских санкций.

Санкции против 150 граждан России и 38 компаний продлил Евросоюз в понедельник, 12 марта. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС, распространённого в Брюсселе. Ограничительные меры приняты в связи с действиями РФ, «подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», отмечается в документе. Новый срок действия санкций продлится до 15 сентября 2018 года.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН заявил, что истинное назначение санкций не имеет никакого отношения к украинскому вопросу.

«Я убеждён, что хоть формально санкции привязаны к минским договорённостям, вообще к ситуации в Украине, мне представляется, что это совершенно другой план. В реальности он привязан к 18 марта 2018 года — выборам президента России. Это план по системному давлению на российскую политическую и экономическую элиту, а также спортивную, культурную с целью вмешательства в наши выборы. Всё это происходит с целью повлиять на наших избирателей, нашу элиту, изменить ход вещей, попытаться делегитимизировать выборы», — заявил политолог.

Хоть процесс давления идёт по плану, особого действия он до сих пор не возымел, заметил Мартынов. Легко, по его мнению, объяснить и дату окончания нового срока действия санкций.

«План есть план, его нужно выполнять, и евробюрократы по нему и действуют. У них написано “ужесточение санкций за неделю до президентских выборов в России”, вот они и озвучили. Ничего личного, только план. Почему до сентября продлили? Выберут президента, пройдёт инаугурация, сформируется правительство, и хочешь, не хочешь, придётся возобновлять диалог. За столом переговоров уже надо будет решать, как жить дальше с этими санкциями, и к сентябрю, как мне представляется, эти договорённости уже будут достигнуты. Или не будут, но не воевать же они с нами собрались всерьёз?», — возмутился Мартынов.

Срок действия нынешних санкций истекал 15 марта, и решение об их продлении было согласовано ещё 21 февраля. Однако чтобы оно не выглядело поспешным, необдуманным и автоматическим, его принятие было отложено. Такую точку зрения высказал ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.