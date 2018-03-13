СМИ: В Лондоне больше шпионов России, чем на пике Холодной войны

В Лондоне оперирует большее число агентов российской разведки, чем на пике Холодной войны, заявили бывшие представители британской разведки. Об этом сообщает The New York Times в материале под заголовком «Когда оппоненты Путина устремились в Лондон, его шпионы последовали за ними».

«Есть понимание, что Россия геополитически соревнуется с Западом. В настоящих обстоятельствах, шпионы относительно дешевы и относительно эффективны. Вот таким способом Путин управляет своим государством», — сказал изданию эксперт по России из Института Праги.

The New York Times также отмечает, что за последние 10 лет Великобритания дала политическое убежище целому ряду «критиков господина Путина, больших и маленьких, которые органично влились в “Лондонград”». Один из бывших агентов британской спецслужбы описал Лондон, как «много друзей Путина, и бывших друзей, и врагов и союзников, все вместе вращающиеся на этой денежной сцене».