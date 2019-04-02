70% победы: Зеленскому посоветовали помолчать до второго тура

ФОТО: Владимир Зеленский // Википедия

Президент Украинского аналитического центра заявил НСН, что шансы шоумена стать главой государства — 70 против 30%.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддерживать во втором туре президентских выборов кого-либо из своих оппонентов. Как сообщает издание «Украинские новости», экс-кандидат заявила, что ни лидер первого тура Владимир Зеленский, ни действующий глава государства Пётр Порошенко не способны справиться с вызовами, которые стоят перед страной. Кроме того, Порошенко она обвинила в фальсификациях, позволивших, по её мнению, ему выйти во второй тур.

Решение Тимошенко политически грамотно, заметил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Для выбывшей из президентской гонки «газовой принцессы», как называют экс-премьера страны в народе, сейчас главное сохранить электорат в преддверии парламентских выборов.

«Юлия Тимошенко готовится к парламентским выборам. Для неё очень важно зайти в Верховную раду и зайти как можно большей фракцией. Если она сейчас поддержит Зеленского или, что маловероятно, Порошенко, то потеряет голоса избирателей. Она старается взять паузу, разойтись, показать своим избирателям, что она мощный и независимый лидер, и соответственно получить большое количество мест в парламенте. Ей сейчас опасно связываться с Зеленским. Ели он станет президентом, она будет его критиковать. С точки зрения политики, это правильный ход», — заверил Охрименко.

Без поддержки лидера партии «Батькивщина» у Владимира Зеленского остаются неплохие шансы одержать победу во втором туре, добавил эксперт. Что любопытно, его поддержкой занимаются люди, которые либо уже были во власти, либо находятся в ней сейчас. Именно поэтому с такой командой он имеет неплохой вес.

«Основные спонсоры Зеленского — это люди, которые спонсировали Януковича, Тимошенко, Порошенко. Есть ряд украинских бизнесменов, которые давали и дают деньги и Юле, и Зеленскому, и в своё время давали и Януковичу, и Порошенко. На сегодняшний момент они видят, что их проект [Зеленский] сработал. Эти спонсоры начнут формировать его команду. В ней, скорее всего, будут те же, кто ходил при власти Порошенко, люди из окружения Януковича. И эта команда сможет переиграть и Тимошенко, и Порошенко. Сейчас уже обсуждают, кто будет министром обороны и так далее — это люди не новые», — разъяснил Охрименко.

Однако утверждать, что победу во втором туре выборов одержит Зеленский, нельзя, подчеркнул собеседник НСН. Начинающему политику, коим является шоумен, следует быть осторожным в своих высказываниях, чтобы по неосторожности не стать жертвой чёрного пиара своего противника.

«Если посчитать по-букмекерски, то 70% — что он станет президентом. Но 30% — что этого не будет. Может сложиться такая ситуация, что Порошенко переиграет, используя аппарат, чёрный пиар. Сейчас для Зеленского самое опасное — говорить. Он не политик, и может сказать такие слова, которые Порошенко подхватит и использует как антипиар. А это может ему сильно навредить. Риск очень большой. Если он поймается на эту удочку, то это будет очень печально», — подытожил политолог.

Напомним, по итогам первого тура выборов на Украине, прошедшего в минувшее воскресенье, лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов избирателей. Пётр Порошенко вышел с результатом 15,93%. Третья позиция досталась Юлии Тимошенко — 13,40%.

Добавим, в эфире НСН руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко поделился точкой зрения, чем займётся Юлия Тимошенко после выборов. Он выразил уверенность, что с политической арены бывший премьер страны никуда не денется.