В Раду или на Майдан. Чем займется Тимошенко после выборов

Руководитель фонда «Украинская политика» в эфире НСН заявил, что любые попытки Юлии Тимошенко повлиять на итоги голосования обречены на провал.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не прошла во второй тур президентских выборов с результатом 13,39% голосов. Таким образом, политик выбывает из гонки. Как отметил министр юстиции Украины Павел Петренко, результаты выборов окончательные и обжалованию не подлежат, за исключением отдельных участков.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН рассказал, что претензии Тимошенко необоснованны, так данным ЦИК Украины можно доверять,к тому же эти цифры подтвердили и независимая гражданская сеть «ОПОРА», и международные наблюдатели.

«Тимошенко заявляла, что ее команда проводила параллельный подсчет голосов, по которому она набрала значительно больше голосов. Есть еще параллельный подсчет компании «ОПОРА», которая подтвердила данные ЦИКа. Есть данные международных наблюдателей, которые заявили, что они не заметили существенных нарушений на избирательных участках, способные повлиять на исход кампании. Я думаю, что Юлии будет сложно доказать свою правоту в судах. Пока еще прецедента пересчета голосов на этом основании или же отмены результатов выборов не было. Второй вариант, Тимошенко может попытаться вывести своих сторонников на Майдан. Однако для этого ей необходимо заручиться поддержкой министра внутренних дел Авакова, который вчера заявил, что не видит каких-либо нарушений. Скорее всего, политик ограничится судебными заявлениями, что она и ее команда не будут признавать результатов выборов», - предположил политолог.

Константин Бондаренко выразил уверенность, что Юлия Тимошенко после проигрыша президентских выборов не исчезнет с политической арены. Наоборот, она жаждет реванша и примет активное участие в парламентских выборах 27 октября 2019 года.

«Тимошенко в любом случае остается влиятельным политиком на Украине. Она, скорее всего, будет готовиться к парламентским выборам, чтобы взять реванш», - спрогнозировал политолог.

Согласно предварительному всеукраинскому опросу, «Батькивщина» лидирует в списке партий, которые намерены пройти в Раду. Конкуренцию Юлии Тимошенко составят блок Оппозиционный и Радикальная партия Олега Ляшко.